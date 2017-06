Geocacher sammeln Müll 

Geocacher aus Lüdenscheid haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt vom Müll zu befreien. An der Klamer Brücke haben sie ihre erste Aktion durchgeführt.

Lüdenscheid - „Pro Wald, pro Natur“ – das ist eine kleine Gruppe von Geocachern in Lüdenscheid. Um der Natur nun auch noch etwas Gutes zu tun, haben sie eine monatliche Müllsammelaktion ins Leben gerufen. Beim ersten Mal kamen drei Müllsäcke zusammen.

Jana Rüster liebt die moderne Schnitzeljagd. Seit 2009 geht sie dem Hobby Geocaching nach. Mit GPS-Geräten und Koordinaten macht sie sich auf die Suche nach den Caches, das sind verschiedene Behältnisse. „Wir halten uns gerne in Wäldern auf“, sagt die Lüdenscheiderin. Und dabei ist ihr aufgefallen: „Lüdenscheid vermüllt total!“

Nicht jeder fühle sich aber dafür verantwortlich. „Jeder Mensch denkt, die Natur schafft das schon, die verarbeitet den Abfall schon“, erklärt Rüster. Mit ihrer Freundin Uta Mouratidis hat sie daher die erste Müllsammelaktion organisiert.

In der vergangenen Woche zogen zehn Geocacher mit Säcken, Handschuhen und Zangen bewaffnet los. „Unsere Kinder reiten an der Klamer Brücke“, berichtet sie. Daher habe sich die Gruppe für diesen Bereich als ersten Ort entschieden. Das Ergebnis: Drei blaue Säcke voll Müll.

Verwundert ist Jana Rüster darüber nicht: „Auf dem Parkplatz an der Klamer Brücke gibt es keine einzige Mülltonne mehr. Auf dem gesamten Rundweg stehen lediglich zwei Mülleimer.“

Die Umweltinitiative "cito"

Die Müllsammelaktion der Geocacher ist eine Umweltinitiative, die sich „cito“ („cash in, trash out“) nennt und durch die Geocaching-Gemeinschaft unterstützt wird. Das alles läuft über Plattformen im Internet. Mit dem Müllsammeln wollen die Lüdenscheider Geocacher, die sich privat zusammengetan haben, ihre Stadt etwas sauberer machen.

Es gibt allerdings auch noch einen weiteren Grund: „Geocacher laufen durch die Wälder, das löst auch mal Unmut bei Förstern aus. Sie denken, dass wir die Tiere stören“, erklärt Rüster. Das ist aber nicht die Absicht: „Geocacher sind nicht interessiert daran, der Natur zu schaden“, betont die Lüdenscheiderin.

Sie vergleicht ihr Hobby mit einer Sportart. Wanderer und Fahrradfahrer seien ja ebenfalls im Wald unterwegs. Mit der Aktion zeigen die Lüdenscheider, wie sehr ihnen die Natur am Herzen liegt.

Jeden Monat Müll sammeln

Jana Rüster und ihre Freundin wollen jeden Monat eine Müllsammelaktion organisieren. Am Mittwoch befreien sie den Wehberg vom Abfall. Um 17 Uhr treffen sie sich dafür auf dem Parkplatz der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Interessierte können einfach dazustoßen und mitmachen.

Ein weiterer Termin ist der 1. Juli. Gesammelt werden soll dann im Waldgebiet gegenüber der Firma Busch-Jaeger am Freisenberg. Eine Besonderheit an diesem Tag: Für Geocacher gibt es für die Teilnahme an einem Event ein Souvenir – das sind Dinge, die sie sammeln.