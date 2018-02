Klein Oho! Lokalkolorit läuft

Lüdenscheid - Das Bier läuft! Aber alles andere eigentlich auch. Der „Klein Oho!“-Shop im Stern-Center hatte nach Auskunft von LSM-Geschäftsführer André Westermann einen hervorragenden Start im Dezember: „Wir sind von der Resonanz etwas überrollt worden.“

Mitten im Vorweihnachtsgeschäft eröffnete der kleine Laden in einer Ecke am Ausgang Richtung Sternplatz. Hier werden Produkte mit Lüdenscheid-Bezug gehandelt, von Konditor Weßlings Nougat-Pflastersteinen („Das bestverkaufte Produkt im Dezember“) über Honig von heimischen Imkern und Tee von Linden bis hin zur Stange Lüdenscheider, dem eigenen Bier aus der Golddose, das verlässlich „fürs Grundrauschen sorgt“. Das Bier hätte er sogar nach Berlin liefern können. Aber ein eigener Liefershop überfordert die Macher derzeit noch.

Denn das „Klein Oho!“ ist ein Experiment, ein durchdachter Versuch, der seine Möglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft hat. Vom Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) erdacht, „ist und bleibt es ein Risiko“. Personal und Ladenmiete, ein ständig wechselndes Sortiment und Kontaktaufnahme zu neuen Partnern – all das geht weit über die bisherigen Aufgaben des Stadtmarketings hinaus.

Ideen der „Visionäre 2020“ für Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe Zur Fotostrecke

Aber es lohnt sich, davon ist André Westermann mehr als zuvor überzeugt. „Alles in allem gibt es eine positive Resonanz; die Artikel werden angenommen.“ Dazu gibt es einen kleinen Ausschank von Benkhofers ureigener Lüdenscheider Kaffeeröstung oder einen Schlag Gulaschsuppe von Geier. Das lockt an, erhöht die Verweildauer und schafft Gelegenheiten, sich in aller Ruhe umzusehen. Ist ein Artikel ausverkauft, verweisen die Mitarbeiter auf den Händler oder die Organisation, die dahinter steckt – womöglich gibt’s mehr vom Gewünschten noch an der Quelle. Aber hier, in der konzentrierten Form, werden Begehrlichkeiten erst einmal geweckt. Ein bis zwei Mitarbeiter sind am Tag im Einsatz, 60 Stunden Öffnungszeit – „das ist schon was“, ist der Initiator zufrieden.

Vor allem gibt es auch Tickets zu Veranstaltungen in der Stadt, für Lesungen oder Vorträge der VHS, für Karnevalsfeten oder das inzwischen ausverkaufte Dart-Event in der Schützenhalle. Genau hier, beim Ticketing, sieht Westermann eine weitere Aufgabe des „Klein Oho!“: ganz kurze Wege ins Kulturhaus zu ermöglichen. Das erfordert noch Arbeit, aber „ ist für uns ein wichtiger Part.“ Kurzum: Das „Klein Oho!“ arbeitet weiter an seinem Profil als Drehscheibe für alles, was „typisch Lüdenscheid“ ist.