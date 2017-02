Lüdenscheid - Klein, kabellos und kompakt – das sind laut Pressemitteilung der Märkischen Kliniken die Attribute einer neuen Herzschrittmacher-Ära. Anfang Februar wurde in der Klinik für Kardiologie am Klinikum Lüdenscheid zum ersten Mal der kabellose Herzschrittmacher „Micra“ implantiert – mit Erfolg.

„Die Operation hat gut geklappt, der Patient ist wohlauf und bereits entlassen“, berichtet Prof. Dr. Bernd Lemke, Direktor der Klinik für Kardiologie am Klinikum Lüdenscheid.

Die Operation, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, erfordere viel Fingerspitzengefühl. Mit einem Kathetersystem gelangt die circa zwei Zentimeter lange Kardiokapsel durch die Leistenvene zum Herzen. „Dabei ist äußerste Vorsicht geboten. Bei Beschädigungen der millimeterdünnen Herzwände kann es beispielsweise zu Einblutungen in den Herzbeutel kommen“, erläutert Bernd Lemke.

Das Kardiologen-Team um Bernd Lemke und Oberarzt Dr. Dejan Mijic habe sich rund ein Jahr lang sehr intensiv mit dieser neuen Generation von Herzschrittmachern beschäftigt, kenne die Vorzüge, wisse aber auch um die „noch ausbaufähigen“ nächsten Entwicklungsschritte.

„Das Micra-System ist eine wertvolle Ergänzung, ersetzt aber zurzeit nicht vollständig den Einsatz von üblichen Herzschrittmachern. Die Entwicklung wird aber definitiv in diese Richtung gehen“, erläutert Dejan Mijic. Denn: Bei dem Micra-System handle es sich um ein Einkammersystem, welches nur für eine spezielle Patientengruppe in Frage komme. Der Herzschrittmacher sei beispielsweise für Patienten mit Vorhofflimmern geeignet. „Wir entscheiden aber immer individuell und je nach Voraussetzung der Patienten, wann wir Micra einsetzen können“, fügt Dejan Mijic hinzu. Ein entsprechendes Zweikammersystem sei bereits in der Entwicklung.

Die Kardiokapsel „Micra“ unterscheidet sich laut Klinikum von bislang etablierten Herzschrittmachern darin, dass sie kabellos ist. Die Batterie sowie die gesamte Elektronik befindet sich in der Kapsel selbst, während bei konventionellen Herzschrittmachern ein Gehäuse im Bereich des Schlüsselbeins eingesetzt wird, von dem aus Elektroden – auch Sonden genannt – zum Herzen wandern, um es dort zu stimulieren. „Micra“ hingegen wird mit Hilfe von kleinen Haken direkt an der rechten Herzwand fixiert und stimuliert so als Elektrode den natürlichen Takt des Herzens. Das Klinikum betont: „Verschleißerscheinungen wie Kabelbrüche, die durch die ständigen Bewegungen des Herzens entstehen, gehören somit der Vergangenheit an.“

Für Patienten, bei denen aufgrund von mehrfachen Operationen kein Zugang über die Brustvenen möglich sei, eigne sich das minimalinvasive Implantationsverfahren über die Leistenvene gut. Weiterer Pluspunkt laut Klinikum: Die Nutzungsdauer von Micra wird auf circa zehn Jahre geschätzt, je nach Art der Herzerkrankung. Danach könne die Kardiokapsel deaktiviert werden und im Herzen verbleiben. Ein Ausbau wie bei herkömmlichen Schrittmachern könne vermieden werden.