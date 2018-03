"Ich und Du" im Stock

Lüdenscheid - Zwischen die Besucher im Stock passte kaum noch ein Blatt Papier, als das Duo "Ich und Du", bestehend aus Christian Breddermann (Cajon, Gesang) und Klaus Sonnabend (Gesang, Gitarre), die Bühne betrat. Dass die beiden live stets mit dem Publikum auf Tuchfühlung gehen und dabei für beste Stimmung sorgen, ist lange schon bekannt.

Die beiden Musiker beziehen ihre Fans immer ins Bühnengeschehen mit ein, animieren dazu, mitzusingen und mitzuklatschen und amüsieren durch ihre gute Chemie untereinander. Selbst, wenn mal was schief geht, schaffen es die beiden, auch dies zu einem Teil der Unterhaltung und des Entertainments zu machen.

Bestes Beispiel hierfür war die gepfiffene Passage in „Looking Back Over My Shoulder“ von Mike And The Mechanics, die Christian Breddermann nicht ganz Ilse-Werner-like auf sympathische Weise aus dem Ruder lief, aber dennoch für begeisterten Beifall sorgte. Musikalisch brachte die bewährte Mischung des Duos den Erfolg: Marley’s „No Women, No Cry“, lediglich angespielt als kleiner Stimmungstest, ging in „Let It Be“ über, um die Einstimmung für „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller zu liefern.

"Ich und Du" begrüßten an diesem Abend auch den einen oder anderen Gast-Musiker wie zum Beispiel Sängerin Carmen Klughardt oder Mark und Melanie aus dem Publikum, die bei „Narcotic“ von Liquido die markante Hookline auf dem Xylofon spielen durften.