Glänzende Unterhaltung mit Klaus-Peter Wolf in der Phänomenta

Lüdenscheid - Klaus-Peter Wolf ist nicht nur ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Es steckt auch ein begnadeter Entertainer in dem Mann. Wer ihn jetzt in der Phänomenta in Lüdenscheid gesehen hat, weiß das.

Zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung erlebten die 250 Krimi-Fans im ausverkauften Science Center der Phänomenta, als der Autor, der in Gelsenkirchen geboren wurde, jedoch inzwischen in der ostfriesischen Stadt Norden-Norddeich lebt, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Bettina Göschl im Rahmen des Krimifestivals „Mord am Hellweg“ in Lüdenscheid zu Gast war.

Wolf stellte an diesem Abend auch seine beiden aktuellen Werke, das zweite Buch um den von den Lesern heiß geliebten Psychopathen Dr. Bernhardt Sommerfeldt, „Totentanz am Strand“, und seinen neuen Ann Kathrin Klaasen-Krimi „Ostfriesenfluch“ vor.

Doch oft waren seine ausführlichen Plaudereien mit Anekdoten aus dem Alltag eines Krimi-Autoren, die er bestens gelaunt mit viel Witz und Leidenschaft vortrug, fast noch unterhaltsamer als die Lesepassagen. Die musikalischen Teile mit Bettina Göschl trugen sehr zum hohen Unterhaltungswert der Veranstaltung bei. Klaus-Peter Wolf sang mit großer Leidenschaft sogar bei einem Duett mit, das ein Freund für das Paar geschrieben hatte.

Der gelesene Part aus „Totentanz am Strand“ machte deutlich, was die Faszination an der Figur des Psychopathen ausmacht. Es handelt sich um einen hoch gebildeten, belesenen und empathischen Menschen, der sich sogar einen Freund wünscht, dem er seine Morde aber natürlich nie beichten könnte. Dass er all jene, die seinem Gerechtigkeitssinn nicht entsprechen, gleich aus dem Weg räumt, mag ebenfalls diesbezüglich hinderlich sein.

Die Textpassage aus dem Roman „Ostfriesen-Fluch“, die die Fans nach der Pause hörten, widmete sich dagegen Rupert, einem Polizeikollegen Ann Kathrin Klaasens, der in jedes Fettnäpfchen tritt und eine weitere Kult-Figur aus dem Wolf-Universum darstellt, für den einige Leser sogar einen eigenen Fanklub gegründet haben. In der Zeit, in der die beiden nicht auf der Bühne standen, signierten sie Bücher und CDs.