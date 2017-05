Lüdenscheid - Die Klassiker-Frage: Wer hatte Grün?

Am Samstagabend um 20.20 Uhr biegen Beamte in einem Streifenwagen von der Lessing- auf die Bahnhofstraße ab. Auf der Kreuzung stößt der Streifenwagen mit einem Honda Civic zusammen. Bei der Kollision entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Der Honda-Fahrer (25) behauptet genau wie die beiden Polizisten, bei Grün gefahren zu sein. Eine Überprüfung ergibt aber, dass die Ampel keinen Defekt hat, so muss also einer der Unfallbeteiligten einen Rotlichtverstoß begangen haben.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Lüdenscheider Polizei unter Tel. 9 09 90 entgegen.