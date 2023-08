Einschulungsfotos 2023 in Lüdenscheid

3 / 31

H032 Schule an der Höh Die Klassenlehrer Tristan Dahlmann, Petra Polomski und Clara Ossenberg-Engels haben an der Schule An der Höh insgesamt 23 Erstklässler begrüßt. Sie werden in sieben jahrgangsübergreifenden Lerngruppen unterrichtet. © Cedric Nougrigat