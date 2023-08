Klamer Brücke: Wasserstand der Versetalsperre für Baubeginn zu hoch

Von: Susanne Kornau

Der Parkplatz an der Klamer Brücke bleibt weiterhin gesperrt. Einen Termin für die Untergrundsanierung kann der Ruhrverband nicht nennen. © popovici

Von Dauerbaustelle zu sprechen, wäre im Fall Parkplatz Klamer Brücke nicht unbedingt zutreffend: Die Arbeiten haben bislang noch gar nicht begonnen. Gleichwohl ist der Parkplatz auf unbestimmte Zeit weiter gesperrt.

Lüdenscheid – „Wir haben’s im Blick“, sagt Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbandes. Aber man hat es eben nicht in der Hand, lautet die Botschaft auch. Denn erst muss der Wasserstand der Versetalsperre noch um anderthalb Meter sinken, bevor man gefahrlos im Untergrund in Ufernähe arbeiten könne, ohne dass die Baustelle voll Wasser laufe. Der äußerst beliebte Wanderparkplatz ist bekanntlich seit Ende Januar wegen eines sogenannten Erdfalls gesperrt. Eine trichterförmige Vertiefung im Boden hatte sich plötzlich aufgetan, Hinweis auf Schäden an einem Straßendurchlass. Denn unter dem Parkplatz verläuft der Zufluss des „Männeckes Siepen“ in die Versetalsperre. Im Laufe der Zeit kam es hier zu Erosionsschäden, die mittlerweile in Art und Umfang festgestellt sind. Es gibt also einen Sanierungsplan, der Auftrag ist vergeben, die Maßnahme wird mit rund 70 000 Euro veranschlagt.

„Würden gerne beginnen“

Dass der Wasserpegel trotz der ergiebigen Regenfälle der letzten Wochen seit der letzten Berichterstattung Ende Juni um einen Meter gefallen ist, hängt auch mit der kontrollierten Abgabe an die Ruhr zusammen. Aber die Regenfälle hätten leider auch dazu geführt, dass der Pegel eben nicht noch weiter gefallen sei. Trotzdem lasse sich nicht einfach hochrechnen, wie lange es dauert, bis der Stand von 385 Metern Stauhöhe erreicht ist. „Auch wir würden gerne mit der Maßnahme beginnen“, betont Markus Rüdel. Doch dazu benötige man den geringeren Wasserstand sowie die Prognose, dass anschließend mindestens für eine Woche keine ergiebigen Niederschläge vorhergesagt seien. Man könne nur moderat Wasser aus der Talsperre abgeben. Am Ende sei das Wetter entscheidend: „Aufgrund unsicherer Wettervorhersagen ist eine Prognose zum Baustart leider nicht möglich.“