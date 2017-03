Blende 2017 - Die kleine, heile Ü-Ei-Welt

Lüdenscheid - Bekanntlich gehen die Meinungen, was Kitsch und Ramsch betrifft, weit auseinander. Was für die einen Kitsch und Ramsch ist, ist für andere das Größte auf der Welt. So oder so – Sammelleidenschaft steht im Mittelpunkt der „Blende 2017“. Die einen begeistern sich für Kugelschreiber oder unterschiedlich bedruckte Zuckertütchen, andere sind stolz auf die Inhalte ihrer Überraschungseier, wieder andere würden ihre Teddys um nichts auf der Welt hergeben.

Die Liste der Sammelgegenstände ist ebenso unerschöpflich wie der Raum, den sie einnehmen. Grund genug für das Blende-Thema „Kitsch und Ramsch – Sammelleidenschaft“, mit dem unsere Zeitung in die 43. Runde des Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs für alle Fotobegeisterten einsteigt. Wer mitmacht, hat die Möglichkeit, seine Sammelleidenschaft gleich zweifach zu vergolden. Auf regionaler Ebene zeichnen wir die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. Unser Partner Prophoto in Frankfurt übernimmt dann die bundesweiten Endausscheidung. In diese gelangen alle von den „Blende“-Zeitungen ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge. 133 Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden von Prophoto vergeben.

„Kitsch und Ramsch - Sammelleidenschaft“ bietet der Interpretation viel Raum. Die Begeisterung für Sammlungen beziehungsweise für Kitsch und Ramsch kann ebenso in den fotografischen Fokus gerückt werden wie die Leidenschaft oder auch das Unverständnis darüber. So manch einer mietet extra ein Zimmer an, und manchmal reicht selbst das nicht mehr aus.

Kitsch und Ramsch beinhaltet aber nicht nur Sammlerstücken, sondern auch Krimskrams und Gebrauchsgegenstände aus einer vergangenen Zeit. Das „Blende“-Thema ist gleichzeitig auch eine Entdeckungstour. Der Speicher mit seinen aus der Mode gekommenen Schätzen, der Garten, in dem inzwischen nicht mehr nur Gartenzwerge, sondern auch antike Statuen residieren, Garage, Schuppen Keller – nur wenig ist noch eine kitschfreie Zone.

Wer allerdings auf dem Siegertreppchen landen will, sollte nicht nur den Ausklöser seiner Kamera betätigen. Denn gerade Sammlergegenstände müssen ins rechte Licht gerückt werden. Die Bildgestaltung sollte man nicht dem Zufall überlassen, wobei „Kitsch und Ramsch“ den Vorteil hat, beim Fotografieren geduldig zu sein. Wie immer zählt auf regionaler Ebene die Idee, die hinter dem Bild steckt, mehr als der gekonnte Umgang mit Fotobearbeitungsprogrammen.

Einsendeschluss ist Freitag, 29. September. Die Fotos können in einer dem MZV angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden oder im Medienhaus der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid.

Teilnahmeberechtigt an „Blende“ sind alle Fotoamateure. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme an „Blende“ eine ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Papierbilder in Farbe oder Schwarzweiß einsenden. Auf der Rückseite muss der volle Name des Teilnehmers und dessen Anschrift sowie Telefonnummer für eventuelle Rückfragen vermerkt sein. Ein Bildtitel ist gewünscht, ebenso Angaben, wo das Bild aufgenommen wurde und was es zeigt. Mit der Teilnahme an „Blende“ erklären sich die Teilnehmer mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos sowie der Nennung ihres vollen Namens einverstanden. Die erforderlichen Rechte müssen beim Teilnehmer liegen, die kompletten Teilnahmebedingungen findet man unter /www.prophoto-online.de/blende-fotowettbewerb/teilnahmebedingungen.