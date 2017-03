Kitas: Bald Online-Anmeldung möglich

Lüdenscheid - Eltern von künftigen Kindergartenkindern und die Leiter der Einrichtungen sollen es in Zukunft leichter beim Anmeldeverfahren haben. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sprachen sich in ihrer Sitzung am Dienstag dafür aus, das EDV-Programm „Little Bird“ zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen anzuschaffen.

Eine Anmeldung in den Einrichtungen sowie im Jugendamt sei aber nach wie vor möglich, heißt es. Wie aus der Vorlage hervorgeht, war eine Marktanalyse inklusive Softwarepräsentation vor Ort durchgeführt und Funktionalitäten wie die tagesaktuelle Ausweisung von freien Plätzen, das Erkennen von unzulässigen Mehrfachanmeldungen durch falsche Daten oder die rechtssichere Dokumentation der Platzvergabe berücksichtigt worden. Letztlich hätte es eine grundsätzliche Gleichwertigkeit zweier Verfahren gegeben, wobei „Little Bird“ sowohl kostengünstiger sei als auch über den Leistungskatalog der KDVZ-Citkomm ohne Ausschreibung für die Stadt Lüdenscheid bezogen werden könne. Kostenpunkt: Der einmalige Aufwand für die Verfahrenseinführung (inklusive Schulungen etc.) belaufen sich laut Vorlage auf 57 360 Euro, die laufenden Kosten (Wartung/Service durch „regioIT) auf 19 440 Euro pro Jahr.

„Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte es Karin Löhr. Schließlich beschäftige man sich schon seit vier Jahren mit verschiedenen Modellen. „Ich bin sicher, dass dies eine erhebliche Erleichterung für Eltern und Träger bringen wird.“ Starten soll das Online-Verfahren für das Kita-Jahr 2019/20. Den entsprechenden Vorlauf benötige man, so erklärte es Fachdienstleiterin Ursula Speckenbach, für die Beschaffung, die Konfiguration, in die auch eigene Aspekte einfließen können, sowie die Schulungen der Mitarbeiter.