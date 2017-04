Kita-Zuschuss für Awo mit Bedenken

Die Awo wird an der Bahnhofsallee einen neuen Kindergarten eröffnen.

Lüdenscheid - Der städtische Zuschuss für die noch zu bauende Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Bahnhofsallee wird jährlich 145 726 Euro betragen.

„Wir müssen wirtschaftlich denken“, sagte Norbert Adam (CDU) in der Ratssitzung am Montag mit Blick auf die angespannte Haushaltslage. Die Kosten seien recht hoch, aber man wolle der Einrichtung auch keine Steine in den Weg legen. Deshalb enthalte sich seine Fraktion bei der ‘Abstimmung – allerdings nicht komplett: Timothy Kahler stimmte gegen die Vorlage der Verwaltung. Mit 26 Ja-Stimmen und 19 Enthaltungen kam die notwendige Mehrheit zustande.

Michael Thomas-Lienkämper stellte die Konstellation in Frage: „Ich bin mir nicht sicher, ob es günstiger ist, zunächst einen Investor aktiv werden zu lassen und dann Miete zu zahlen oder ob es nicht besser wäre, wenn die Stadt das selbst übernähme.“

Wie berichtet, will die GbR Kita Bahnhofsallee, deren Mitglieder Roland Rothmann als Vertreter der Rothmann-Immobilien sowie Verwandte und Freunde von ihm sind, das Grundstück erwerben und dort eine Kindertagesstätte mit sechs Gruppen errichten. Die Awo wird eine heilpädagogische Kita für Kinder mit und ohne Behinderungen betreiben. Die Einrichtung wird von der GbR an die Awo vermietet. Die Miete in Höhe von 13,08 Euro pro Quadratmeter empfanden schon im Jugendhilfeausschuss einige Politiker als recht hoch.

Geplant sind an der Bahnhofsallee zwei heilpädagogische Gruppen und vier Gruppen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ). Fußend auf dem Kinderbetreuungs- und -förderungsplan für 2017/’18 sollen 22 Plätze für unter Dreijährige und 66 für über Dreijährige entstehen.

Die heilpädagogischen Plätze werden über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert, eine weitere Finanzierung darüber hinaus erfolgt laut Verwaltungsvorlage bisher nicht. Für die KiBiz-Gruppen verbleibt der Awo als Trägerin ein Anteil von neun Prozent an den Kindspauschalen und der Miete. Die Awo hat die Übernahme der Trägeranteile durch die Stadt beantragt sowie einen Sonderzuschuss in Höhe des Mietanteils.