Kita Wermecker Grund feiert 25-Jähriges

Lüdenscheid - Mit Kindern, Angehörigen, Ehemaligen und Honoratioren feierte die Kita Wermecker Grund am Samstag ihr 25-jähiges Bestehen. Mit Verspätung.

Denn: Durch Baumaßnahmen bedingt richtete die Einrichtung trotz Wetterpech ein buntes, fröhliches Fest für große und kleine Besucher aus.

Mit der nachgeholten Geburtstagsfeier unter dem Motto „25 plus 1“ bot sich für die Einrichtung gleichzeitig Gelegenheit, der Öffentlichkeit ihr neues Außengelände mit Piratenschiff und großem Sandkastenbereich vorzustellen. Das Piratenschiff war, wie Einrichtungsleiterin Marion Badist verriet, ein ausdrücklicher Wunsch der Kinder, die Mitspracherecht bei der Umgestaltung des Außengeländes hatten. Trotz Regen fand die Eröffnungszeremonie, bei der Marion Badist zahlreiche Gäste aus der Anfangszeit des Kindergartens begrüßte, aus diesem Grund auch im Freien statt.

Neben Bürgermeister Dieter Dzewas, der mit einem Grußwort zum 25-Jährigen gratulierte, nahm Matthias Reuver (Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport) an der Feier in und an der städtischen Kindertagesstätte teil. Nicht nehmen ließen es sich Vertreter anderer städtischer Einrichtungen und von Kooperationspartnern wie der Lebenshilfe, dem Kita-Team zum Festtag zu gratulieren. Nach dem offiziellen Teil, der mit einem munteren Lied der Kinder endete, war die große Kita-Familie zum Feiern in der Einrichtung eingeladen. Bewusst nostalgisch, um an die Hortarbeit vor Ort und die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte Wermecker Grund im Mai 1991 zu erinnern, fiel das Spielangebot zum Fest aus. Zum Eierlaufen, Sackhüpfen, Angelspiel und anderen kurzweiligen Spielen, die schon vor 25 Jahren Jung und Alt Spaß gemacht hatten, war die Festgemeinschaft eingeladen. Kinderschminken und die Gelegenheit, lustige Familienfotos zu machen, runden das abwechslungsreiche Angebot. Zusätzlich sorgten Jongleur Sven Stutzenberger und Clown/Ballonkünstler Max Fax für kurzweiliges Vergnügen.

Mit internationalen Spezialitäten bereicherten die Eltern, die Kuchen und Salate gespendet hatten, die Feierlichkeiten. Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer am Grill, um die Festgesellschaft zu versorgen. Wer wollte, konnte in der Halle anhand einer Powerpoint-Präsentation die Geschichte der Einrichtung, die 1953 mit der Einweihung eines Horts begann, verfolgen. Meilensteine wie die neue Konzeption als „Offene Kindertagesstätte“ (2001), die Teilnahme der Kita am Modellprojekt „Agenda 21 – Kindertagesstätten der Zukunft“ im Sommer 2006 und die Etablierung einer vierten Gruppe für die Jüngsten (vier Monate bis drei Jahre) im Jahr 2013 gingen daraus hervor.