Kita-Neubauten in Lüdenscheid werden später fertig 

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Lüdenscheider Kitas und Tagespflegestellen kommt nur langsam voran. Insbesondere Folgen von Inflation, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und die generellen Teuerungen auf dem Bausektor haben dafür gesorgt, dass bestehende Planungen für Kita-Neubauten nur mit Verzögerung umgesetzt werden können.

Lüdenscheid – Wie aus der Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans für den Zeitraum 2023/24 hervorgeht, liegt der Ist-Bestand von U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen bei 555. Um den sich an der Bedarfsquote orientierten Soll-Bestand von 638 U3-Plätzen zu erreichen, müssen also 83 Plätze geschaffen werden. Klar ist aber auch, dass neu gebaut werden muss, um diese Plätze künftig vorhalten zu können. Hinsichtlich der Entwicklungen auf dem Bausektor hat die Stadt Lüdenscheid mittlerweile ihre Planungen für die Neubauten der Kita Schöneck und der Kita Lenneteich ändern müssen.

Anstatt Investoren für die Umsetzung ins Boot zu holen, hatte der Rat im vergangenen Sommer bereits beschlossen, die STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH mit der Realisation der Kita-Neubauten zu beauftragen. Wie Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik erklärt, habe die Änderung des Verfahrens die Folge, dass sich Bau und die ursprünglich geplanten Termine zur Inbetriebnahme verzögerten.

Die Erweiterung der Kita Stüttinghausen an der Schönecker Straße und der Neubau Hintere Parkstraße seien ein und dasselbe Projekt, denn die Gruppen würden später alle in dem Schöneck-Neubau untergebracht werden.

„Für den Neubau sind aktuell vier Gruppen geplant: Zwei Gruppen der Kita Stüttinghausen, eine Gruppe der ehemalige Pavillon-Kita – jetzt untergebracht in der ehemaligen katholischen Kita Brügge – und eine zusätzliche Gruppe“, sagt die Stadtsprecherin. Die erste Ausschreibung der STL Bauträger sei für das zweite Quartal 2023 geplant. Es werde ein Generalübernehmer gesucht, der die gesamte Planung und Umsetzung übernimmt. Eine Nutzung der neuen Kita ist ab Anfang 2025 vorgesehen.

Für das dritte Quartal 2023 ist die Ausschreibung für den Neubau der Kita Lenneteich angedacht. Auch hier wird ein Generalübernehmer gesucht, der die Planung und Umsetzung übernimmt. Eine Nutzung der neuen Kita ist ab August 2025 geplant.

Nach jetzigem Stand früher, nämlich im August 2023, könnte der Umzug der Johannes-Hinrich-Wichern-Kita in die neuen Räume am Buckesfeld erfolgen. Der Bau erfolgt durch den Investor Rothmann-Immobilien GmbH beziehungsweise der Firma Mees, die Fertigstellung war ursprünglich für Mai 2023 vorgesehen. „Bei der Umsetzung haben sich wohl teilweise Verzögerungen durch Materialengpässe ergeben. Die Abnahme durch die Zentrale Gebäudewirtschaft ist für Mai geplant. Dann wird sich erst abschätzen lassen, ob und welche Baukostensteigerungen vorliegen“, erklärt Schulte-Zakotnik. Einher mit dem Umzug der Wichern-Kita in den Neubau geht die Umverlagerung der Kita Kinderland von der Wagnerstraße zur Straße Unterm Freihof 26.