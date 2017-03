Kita-Neubau: Grünes Licht für Betriebskostenzuschuss

Lüdenscheid - Dass eine additive Kita, also eine Kindertageseinrichtung mit Regel- und heilpädagogischen Gruppen, eine Bereicherung für die Stadt sein wird, darüber waren sich am Dienstagabend alle einig. Doch dass die Kaltmiete bei einem Quadratmeterpreis von 13,08 Euro liegen wird, dass sorgte bei so manchem Mitglied des Jugendhilfeausschusses für Erstaunen.

„Das ist schon eine Hausnummer“, war da zu hören. Dennoch bewilligte das Gremium am Ende – bei drei Enthaltungen – den Antrag der Awo auf Übernahme des Trägeranteils sowie eines Sonderzuschusses in Höhe des Mietanteils. Auf die Stadt kämen ab Inbetriebnahme der Einrichtung Kosten in Höhe von 145.725 Euro pro Jahr zu.

Zum Hintergrund: Wie berichtet, gibt die Awo ihren heilpädagogischen Kindergarten in Meinerzhagen/Schürfelde auf, um an zwei bis drei anderen Standorten im Kreis neue, additive Einrichtungen zu bilden und ihre Kinder dort familiennäher zu betreuen. Für Lüdenscheid ist eine Einrichtung an der Bahnhofsallee geplant, deren Bau von Roland Rothmann und Partnern als Investoren finanziert werden soll.

Während der Mietpreis, wie Fachbereichsleiter Matthias Reuver erklärte, marktüblich sei, sei das Problem eher das derzeitige „KiBiz“, durch das die Einrichtungen nicht kostendeckend arbeiten könnten. Dadurch seien viele Träger auf Zuschüsse angewiesen. „Das ist auch kein Lüdenscheider Problem.“

Zudem sei der Zuschuss zwar eine freiwillige Leistung, dennoch würde die Kommunalaufsicht dies der Stadt im Hinblick auf das Haushaltssicherungskonzept so nicht auslegen. „Denn wir tragen damit zur Bedarfsdeckung an Kita-Plätzen bei – und eine städtische Trägerschaft wäre teurer.“