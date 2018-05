Kita Lenneteich: Vorerst kein Anbau möglich

Lüdenscheid - Die Anbaupläne zur Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Lenneteich am Unteren Worthhagen stehen auf der Kippe.

Räume der Kita mussten wegen eines Feuchtigkeitsproblems geschlossen werden. Das teilte Matthias Reuver, Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport, am Dienstag im Jugendhilfeausschuss mit.

In den betroffenen Räumen gebe es eine Sporenbelastung, deshalb kann eine Gruppe Kinder diese nicht mehr nutzen. „Im sonstigen Bereich der Kita ist diese Belastung aber nicht vorhanden, deshalb kann der Betrieb dort vorerst weitergehen“, sagte Reuver.

Umfang der Arbeiten noch unklar

Wie genau es weitergehen wird, sei noch ungewiss. Vorerst müsse der Umfang der Arbeiten überprüft werden. „Ob es sich um eine Instandsetzung oder um eine Baumaßnahme handeln wird, wissen wir jetzt noch nicht“, sagte Reuver weiter.

Sicher sei jedoch, dass die Kita für die Zeit der Arbeiten umziehen muss. „Wir prüfen derzeit Standorte, die als Ausweichmöglichkeit in Frage kommen. Final ist das aber noch nicht. Die Eltern werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert, damit auch alles Organisatorische geregelt werden kann.“

Bedarf könnte sich verändern

Ob die Anbaupläne nach dieser Maßnahme noch umgesetzt werden, dazu konnte Reuver vorerst nichts sagen. „Das müssen wir klären, wenn es so weit ist. Was genau nötig sein wird und wie lange die Arbeiten dauern werden, wissen wir erst, wenn die Wände offen sind.“ Erst dann kenne man den Ursprung des Problems. Bis dahin könnte sich der Bedarf an Kindergartenplätzen womöglich verändert haben oder andere Möglichkeiten gefunden worden sein.