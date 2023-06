Kita-Unfall: Chirurg rettet Finger von Devin (3) - „Kann nur meinen Hut ziehen“

Von: Fabian Paffendorf

Nachuntersuchung bei Dr. Max Meyer-Marcotty: Katja Schmitz und Veit Pandikow sind froh, dass Devin keine bleibenden Schäden von dem Unfall davontragen wird. © Paffendorf

Schlimmer Unfall in einer Lüdenscheider Kita: Eine große Scherbe durchbohrte den Finger eines dreijährigen Kindes. In einer dreistündigen Operation retteten die Ärzte am Klinikum den kleinen Finger von Devin Marcel Schmitz.

Lüdenscheid – Schockmoment für die Eltern von Devin Marcel Schmitz: Der Dreijährige verunfallte am 12. Mai diesen Jahres in der Kindertagesstätte und verletzte sich dabei so schwer, dass er umgehend im Klinikum Hellersen notoperiert werden musste. Wenige Wochen später erinnert nur noch ein Pflaster am kleinen Finger seiner rechten Hand an den Tag, dessen Geschehnisse seinen Eltern Katja Schmitz und Veit Pandikow immer noch als geradezu unreal erscheinen. Auch für das Team der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie/Handchirurgie um Dr. Max Meyer-Marcotty war dieser Notfall kein alltäglicher.

Seine Lebensgefährtin, Katja Schmitz, sei kaum mehr ansprechbar gewesen und auch die beiden Rettungskräfte, die die Erstversorgung von Devin Marcel vor Ort leisteten, wären sichtlich schockiert wesen, erzählt Veit Pandikow. Die Fassung zu wahren bei so viel Blut, sei auch schier unmöglich gewesen. Was war passiert?

In der Kita hatte Devin Marcel beim Mittagessenmachen mitgeholfen. Mit einem Porzellanteller in der Hand war das Kind gestürzt. Dabei war das vermeintlich bruchsichere Geschirr zerbrochen. Eine mehrere Zentimeter lange Scherbe hatte sich durch einen Finger des Kindes gebohrt, dabei eine Arterie und einen Nerv durchtrennt. In einer dreistündigen Operation, die aufgrund des Alters des Patienten unter einem Mikroskop durchgeführt werden musste, wurde der Finger gerettet. Operateur war Michal Piotr Witek, Oberarzt der Handchirurgie an den Märkischen Kliniken, wie Dr. Max Meyer-Marcotty erklärt.

Diese Scherbe durchbohrte den kleinen Finger von Devin Marcel Schmitz. © Märkische Kliniken

Und: „Devin hatte wirklich Glück im Unglück, da der innenseitige Nerv verletzt worden war. Wäre der Nerv im Außenbereich betroffen gewesen, hätten bleibende Schäden und Funktionsstörungen der Hand die Folge sein können“.

Filigrane Kleinarbeit war notwendig

Wie der Klinikchef erklärt, wurden im kleinen Finger des Jungen die verletzten Bereiche in filigraner Kleinarbeit miteinander vernäht, sodass Nerv und Arterie nun langsam wieder zusammenwachsen können. „Das verläuft anders, als man es zum Beispiel von Knochenbrüchen her kennt. In diesem Fall wächst der Nerv aus der Nahtstelle heraus, knapp einen Millimeter am Tag“, sagt der Mediziner. Bis zur vollständigen Heilung würden zwischen 20 und 30 Tage vergehen.

Aber schon jetzt verursache der „Aua-Finger“ ihrem Sohn schon keine nennenswerten Schmerzen mehr, wie Katja Schmitz erzählt. Bei der Nachuntersuchung ist Devin Marcel deshalb auch völlig entspannt und gut gelaunt, greift an Papas Bart und kichert vergnügt.

Am Tag des Unfalls hätten seine Eltern sich nicht vorstellen können, dass das so schnell gehen könnte. „Das ist schon unglaublich. Ganz ehrlich: Vor dem, was das Klinik-Team hier geleistet hat, kann ich einfach nur meinen Hut ziehen“, sagt Veit Pandikow.