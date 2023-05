Kita-Entgelte: Überlegungen zu Entlastungen

Von: Fabian Paffendorf

Um gestiegene Kosten zu decken, sollen Entgelte für die Verpflegung in städtischen Kitas angehoben werden. © dpa

Lüdenscheid – Der Jugendhilfeausschuss hat der Anhebung der Entgelte für die Verpflegung in städtischen Kitas zugestimmt. Aber es gibt Überlegungen, wie Familien zukünftig entlastet werden könnten.

Der Jugendhilfeausschuss hat am Dienstag einer Anhebung des monatlichen Entgeltes für die Verpflegung in städtischen Kitas von 69,31 Euro auf 78,47 Euro zugestimmt. In der Beratungsfolge der städtischen Gremien muss nun noch der Haupt- und Finanzausschuss der Anpassung zustimmen, damit der Rat die Anpassung der Elternbeiträge verabschieden kann.

Auch wenn die Erhöhung der Entgelte seitens der Stadt notwendig ist, um die gestiegenen Kosten für die Mahlzeiten der Kita-Kinder zu decken, ist man sich in Politik und Verwaltung darüber im Klaren, dass angesichts gestiegener Energiekosten und weiterer inflationsbedingter Teuerungen eine Entgelteanhebung für viele Familien zum jetzigen Zeitpunkt empfindliche Mehrbelastungen bedeute.

Verschiedene Modelle, um Eltern finanziell zu entlasten

Die SPD-Fraktion hatte daher kurzfristig eine Anfrage zur Beschlussvorlage in den Jugendhilfeausschuss eingebracht, die zum Gegenstand hat, wie man nach dem Kindergartenjahr 2023/24 mit den Entgelten umgehen könnte. Zum einen sollte laut SPD-Ratsherr Steffen Kriegel darüber diskutiert werden, ob es vorstellbar ist, dass das Entgelt für Mahlzeiten für einen Zeitraum über fünf Jahre gedeckelt mit maximal 78,47 Euro werden könne. Zum anderen fragt die Fraktion nach der möglichen Mehrbelastung für den kommunalen Haushalt, wenn für Eltern mit einem Einkommen bis 20 000 Euro (zurzeit 17 500 Euro) die Kosten in voller Höhe von der Stadt übernommen werden würden.

Seitens der Verwaltung sieht man zwar die Notwendigkeit weiterer Elternentlastungen, aber dennoch sei eine pauschale Kalkulation über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht möglich, da mögliche Mehrkosten nicht verlässlich absehbar seien, es jeweils einer aktuell angepassten Kalkulation bedürfe. Ratsherr Kriegel kündigte daher an, dass man die Anfrage anpassen wolle, um eine Grundlage für eine Diskussion zu schaffen. Ferner verwies Matthias Reuver, Fachdienstleiter Jugend, Bildung und Sport, darauf, dass die Entgelte auch von der Stadt komplett übernommen werden würden, wenn die Familien Wohngeld beziehen. Doppelt so viele Haushalte wie bisher seien aktuell bezugsberechtigt.