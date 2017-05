„Kita-Container“ für U3-Betreuung geplant

Lüdenscheid - Geht es nach den Vorstellungen der Stadt, werden die Container zur Unterbringung von Flüchtlingen am Sportplatz Schöneck gegen „Kita-Container“ ausgewechselt, die 20 Kindern im Alter unter drei Jahren Platz bieten können.

Hintergrund ist der Bedarf an U3-Plätzen der stetig wächst und auf die Eltern einen Rechtsanspruch haben. Träger ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo), der für eine Übergangszeit, bevor der Neubau an der Bahnhofsallee, der am 1. August 2018 fertig sein soll, einen freiwilligen Sonderzuschuss zu den Kindpauschalen in Höhe von 297 400 Euro gewährt werden soll. Über eine entsprechende Verwaltungsvorlage diskutieren am kommenden Dienstag (17 Uhr im Ratssaal) die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

„Die Kita-Container erfüllen sämtliche Anforderungen an eine kindgerechte, sichere Wohlfühlatmosphäre und entsprechen den Flächenvorgaben der beiden Landesjugendämter NRW. Die Module verfügen über helle Räume, Sanitäranlagen in passender Größe, Schlafräume sowie eine voll ausgestattete Küche. Über Flurmodule sind die Container miteinander verbunden“, heißt es.

Der Standort habe den Vorteil, dass die erforderliche Infrastruktur zur Aufstellung der Container, zum Beispiel die Versorgung mit Gas und Wasser bereits gegeben und auch der Platz statisch geeignet sei. Die Gesamtfläche der geplanten Kindertagesstätte beträgt 436 Quadratmeter. Für das Außengelände seien einfache Bodenarbeiten und die Aufstellung kindgerechter Spielgeräte erforderlich. Durch den vorzeitigen Abbau der Container für Flüchtlinge reduziere sich die ursprüngliche Miete für diese Container um 42 400 Euro.