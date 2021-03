Kita-Ausbau in MK-Stadt: Noch fehlen mehr als 100 U3-Plätze

Bedarfsplan wird fortgeschrieben

+ © picture alliance / dpa Der bekannte Bedarf an U3-Plätzen in Lüdenscheid liegt derzeit bei einer Quote von 47,3 Prozent. © picture alliance / dpa

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Kitas und Tagespflegestellen bleibt auch in Lüdenscheid ein aktuelles Thema: Wie aus der Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans für den Zeitraum 2021/22 hervorgeht, liegt der bekannte Bedarf an U3-Plätzen in Lüdenscheid derzeit bei einer Quote von 47,3 Prozent.