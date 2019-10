Kita-Anmeldung ab jetzt online

Programm Kivan startet am 28. Oktober

+ © Veelen Schulungen für Kivan: Die Einrichtungsleiter und ihre Vertreter werden seit Montag bis heute im Umgang mit dem neuen Programm geschult. Auch die Träger der Einrichtungen konnten daran teilnehmen. © Veelen

Lüdenscheid - Weniger Zeit, die Eltern für die Anmeldung ihrer Kinder in der Kita benötigen und eine Übersicht für das Jugendamt, welche Kinder nicht versorgt sind – das sind nur zwei Vorteile, die das neue Programm zur Online-Anmeldung für Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen Kivan bietet. Am 28. Oktober um 8 Uhr soll Kivan online gehen.