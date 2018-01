Theaterschule sucht noch Mitstreiter

Die Theaterschule geht in die nächste Runde.

Lüdenscheid - Für die Theaterschule für Kinder und Jugendliche in der Alten Schule begann am Montagnachmittag die nächste Runde.

Das Konzept integrativer Theaterarbeit (KiT) bietet in Kooperation mit der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße 207 sechs Theatergruppen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen im Alter von fünf bis 18 Jahre unter professioneller Anleitung von Theaterpädagogen an.

Ein Stipendium, also eine kostenfreie Teilnahme pro Gruppe ist möglich. Die Theaterschule hat für zwei Gruppen noch Plätze frei „Die Bühnenstürmer“ sind eine Gruppe für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren.

Sie treffen sich ab dem 15. Januar jeweils montags bis zum 19. März, außer in der Ferien von 15.30 bis 17 Uhr. Wer mitmachen will, muss 120 Euro bezahlen. Die professionelle Leitung hat Sarah Kranenpoot.

„Die Wirbelwinde“ zwischen neun und 12 Jahren haben sich bereits gestern getroffen, brauchen aber noch Verstärkung. Sie proben jeweils donnerstags bis zum 22. März, außer in der Ferien, von 16.15 bis 17.45 Uhr unter der Leitung von Katrin Heiduk-Wüst. Auch hier schlägt die Teilnahme mit 120 Euro zu Buche.

Die Kinder haben die Möglichkeit, zwei Probentage zu schnuppern, ob ihnen die Bühnenbretter gefallen. Wenn sie dann nicht weiter machen wollen, wird nur die Anmeldegebühr von 20 Euro fällig. Das Angebot ist konzipiert für Kinder mit und ohne Behinderungen.

Antworten auf Fragen gibt es per Mail an thomas.wewers@kulturarbeit.com oder unter Tel. 0 23 51/66 11 52. Hier kann man sich auch anmelden.