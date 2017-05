Geister auf Dschungel-Safari

Lüdenscheid - Auf der Steinert-Kirmes 2017 in Lüdenscheid gibt es einiges zu entdecken. Mitarbeiterin Sarah Reichelt testete den Geisterdschungel "Ghost" von Familie Burghard.

Abgetrennte Füße baumeln an Seilen. Schwarze, dicke Spinnen krabbeln herum, ziehen Fäden hinter sich her. Zwei Leichen mit Kittel und Mütze sind an Masten gebunden, Hautfetzen hängen von ihren Schädeln herunter. Totenköpfe stecken auf dem braunen Holz-Geländer zwischen Palmen. Weitere Körperteile schwimmen im Wasser neben Pflanzen.

Trommelschläge ertönen. Auf einem Podest tanzt ein Zombie. Er trägt Klamottenfetzen und Lianen. Blutige Schnittwunden zieren sein Gesicht. Das Gebrüll eines Gorillas jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich stehe nervös vor Ghost, dem Geisterdschungel auf der Steinert-Kirmes.

Am Kassenhäuschen strecke ich die Hand an einem Affenschädel vorbei, nehme das Ticket entgegen. „Sie schaffen das schon“, sagt Yvonne Burghard. Blond, braungebrannt, mit einem schönen Lächeln – sie passt so gar nicht zum gruseligen Umfeld. Wenig beruhigt wende ich mich ab. Balanciere auf Baumscheiben durch den Geisterfluss. Selbstgebaut vom Inhaber Alexander Burghard, mit viel Liebe zum Detail. In der einen Ecke liegt ein Skelett im Fluss, ertrunken, mit Algen umwickelt. Füße und Köpfe mit blutigen Rändern dümpeln vor sich hin. Erst nach dem Balanceakt ist der Eingang zum Horrorhaus erreicht.

Es geht auf eine Safari durch den Dschungel

Ich stehe auf einer vibrierende Platte, die mir ein noch mulmigeres Gefühlt macht. Auf einem Fernseher läuft für die Wartenden eine Einweisung, es geht auf eine Safari durch den Dschungel. So hat auch alles angefangen, Alexander Burghard kennt das Geschäft noch als Urwald-Safari, ohne Geister. 32 Jahre schon. 32 Jahre ist er alt, 32 Jahre existiert Burghard & Sohn. Ein Leben lang. Inzwischen mit Frau und zwei Kindern. Bereits seine Eltern und Großeltern lebten vom Kirmesgeschäft.

+ Ein grüner Kobold mit leuchtend roten Augen macht es sich auf dem Kassenhäuschen bequem, hebt seinen Arm und dreht den Kopf. © Cedric Nougrigat

Plötzlich ertönt eine tiefe Stimme „Don´t be afraid“, löst Gänsehaut aus. „I am the ghost.“ Und los geht’s, in den Teil, den es schon immer gibt: Das Glaslabyrinth. Orientierungslos, auf der Suche nach dem Ausgang, muss ich mich zwischen Gitterstäben hindurch zwängen, komme mir vor wie in einem Gefängnis. Auf einmal ruckelt es, der Boden bewegt sich. Vor mir sehe ich eine breite Treppe.

Der Geisterdschungel auf der Steinert-Kirmes Zur Fotostrecke

Eine Etage höher wird es immer dunkler. Ich muss mich durch eine Öffnung ducken, dann sehe ich nichts mehr. Tiefste Dunkelheit, alles ist pechschwarz. Ich taste mich mit den Händen nach vorne. Spinnweben im Gesicht. Ein Luftstoß kommt von rechts. Unerwartet wird es hell, ich blinzle, muss mich erst an das Licht gewöhnen. Wieder zwänge ich zwischen Stäben hindurch, weiche quer gespannten Seilen und baumelnden Füßen aus. Dann öffnet sich eine Tür, eine Treppe führt hinab ins Nichts.

Akteure mit täuschend echten Wunden

Drei Jungen überholen mich. „Das ist doch alles easy“, sagt der eine. Das finde ich nicht. Schnell entfernen sie sich. Ich bin wieder alleine, atme durch, bereite mich auf die nächsten Schritte vor. Auf einmal berührt mich eine Hand an der Schulter. „Hallo“, ich drehe mich um, blicke in ein blutverschmiertes Gesicht. Tiefe Wunden, schwarze Zähne, weiße Augäpfel starren mich an. Ich schreie, renne los, mein Herz klopft. Hinter der nächsten Ecke bleibe ich stehen. Ich weiß, dass es nur geschminkte Akteure sind. Doch die Wunden sahen täuschend echt aus. „Es soll professionell wirken und nicht wie im Kindergarten.“ Die Mitarbeiter von Alexander Burghard haben die Schminkkünste auf Lehrgängen gelernt. Haben wie er viel Spaß bei der Arbeit. Und das lohnt sich: Hinter mir schreit schon der Nächste.

Ich setze meinen Weg fort, lande vor einem übergroßen Hamsterrad. Es dreht sich. „Schnell durchlaufen“, gibt mir ein normal aussehender Mitarbeiter einen Tipp. Er wirkt gelassen, ist klein, trägt lässig Jeans und T-Shirt, hat ein leicht freches Grinsen im Gesicht. Ich zögere, er macht es vor. Sieht ganz einfach aus. Ich versuche es, verliere das Gleichgewicht, falle fast hin. Bevor das passiert, stehe ich wieder auf festem Boden. Der Lärm vom Rummel ist wieder zu hören, ich habe den Ausgang erreicht. Die letzte Hürde ist wieder der Geisterfluss. Ich schaue nach links und erschrecke. Ein Sarg mit Glasscheibe, dahinter eine verweste Leiche.

Die Leichen kommen aus Berlin

Auf wackeligen Brettern im Wasser geht es an einer weiteren Leiche vorbei. „Die kommt aus Berlin“, lacht Alexander Burghard und wackelt mit dem Bein. Für die besonderen Gestalten sei er extra in die Hauptstadt gefahren, nirgendwo sonst gebe es so täuschend echte Leichen. Gesehen hat er die an Halloween im Movie Park. Ich merke, dass der Geisterdschungel seine Leidenschaft ist. Dann habe ich den Ausgang endlich erreicht, erleichtert und voller Adrenalin. Und doch ein bisschen traurig, dass alles so schnell vorbei war.

Nach der Kirmes in Lüdenscheid geht es für die Burghards weiter auf die nächste Kirmes. Sie sind in ganz Deutschland unterwegs. Erst im Winter sind sie wieder in ihrem Haus in Hamm. Bis dahin erschrecken sie Menschen, denken sich neue Gruselattraktionen aus, suchen nach neuen Dekorationsmöglichkeiten und leben ihr Leben auf dem Rummel.

Weitere Infos zum Geschäft gibt es auch auf der Facebook-Seite von "Ghost - Der Geisterdschungel".