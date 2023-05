Kirmes in Lüdenscheid: „Als hätte es Corona nie gegeben“

Kimres-Bilanz

+ © Nougrigat Der „Breakdancer“ ist seit Jahren ein Dauerbrenner auf der Kirmes. © Nougrigat

Die Kirmes an der Hohen Steinert ist vorbei. Thomas Jacob, Vorsitzender des Bürger-Schützen-Vereins Lüdenscheid und Schausteller auf der Kirmes in Personalunion, zieht Bilanz.

Lüdenscheid – Und schon sind die zehn Tage Kirmes rum und es kehrt wieder Ruhe ein auf der Hohen Steinert. Doch wie wurde die „größte Kirmes des Sauerlands“ in diesem Jahr von den Besuchern angenommen?

Thomas Jacob, Vorsitzender des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Lüdenscheid und Schausteller auf der Kirmes in Personalunion, zieht Bilanz. „Dieses Jahr war die Kirmes immer gut besucht“, zeigt sich Jacob zufrieden, auch wenn er zu den genauen Besucherzahlen noch nichts sagen könne. Das gute Wetter der vergangenen Woche sei auch auf der Hohen Steinert mit großer Freude angenommen worden. Nur abends hätte es nach Jacobs Geschmack wärmer sein können. „Da mussten wir fast die Winterklamotten aus dem Schrank holen“, scherzt er über die recht kühlen Temperaturen zu später Stunde.

Reichlich zu tun gab es allemal, bestätigt Jacobs, der wie gewohnt selbst unter anderem mit seinem eigenen Bierwagen auf der Kirmes vertreten war.

Auch wenn er zu den genauen Besucherzahlen noch nichts sagen könne, ist er doch der Meinung, dass sich die Kirmes wieder der Normalität angenähert habe. „Bereits letztes Jahr hat man von der Corona-Pandemie an der Hohen Steinert wenig gemerkt. Dieses Jahr hat es sich so angefühlt, als hätte es sie nie gegeben“, fasst Jacob sein Empfinden zusammen.

So, wie er es erlebt habe, sei auch das Angebot der Kirmes sehr gut angekommen. Mit dem großen Riesenrad, dem Musikexpress, der Silbermine und vielen anderen Fahrgeschäften sei den Gästen in diesem Jahr ein buntes Potpourri aus Neuem und Bekanntem geboten worden. Auch wenn Jacob selbst den Großteil der Kirmes in seinem Wagen verbracht habe, kann er berichten: „Man kennt ja doch einige Leute und kommt ins Gespräch. Dabei war das Feedback durchgehend positiv.“

Zum Austausch mit anderen Standbetreibern sei Jacob dagegen noch nicht gekommen, aber er geht davon aus, mit seiner Erfahrung nicht alleine zu sein.