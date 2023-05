“Die Schiffsschaukel ist der Endgegner“

Von: Olaf Moos

Eine Wohnung wie eine Ausstellung: Modelle, Bücher, Fachzeitschriften, Fotos, Plakate, eine Sammlung mit Tickets, bedruckte Tassen und Pullover – schon der erste Blick auf die Schätze des jungen Pärchens verrät dessen gemeinsame Leidenschaft.

Lüdenscheid - Sara Oelenberg (26) und Moritz Pohl (27) horten jedoch nicht nur Exponate. Jede freie Minute widmen sie ihrer Liebe zu den verrücktesten Fahrgeschäften, die auf Kirmesplätzen und in Freizeitparks zu finden sind. Auf der Suche nach allem, was rast, sich dreht und schwindelig macht, sind die Industriekauffrau und der Produktdesigner unterwegs. Auf 60 bis 70 Rummelplätzen pro Jahr.

Das geht ordentlich ins Geld. Für einen Tag auf dem Rummel gehen schnell mindestens 100 Euro drauf. Sara Oelenberg erzählt: „Ich habe mal unsere ganzen Spritrechnungen vom vergangenen Jahr durchgesehen. Da haben wir für rund 2700 Euro getankt.“ Dazu kommen die Kosten für Flugtickets. Denn Sara und Moritz geben sich mit Kirmessen und Parks in Deutschland längst nicht zufrieden. Es gibt ja so viel zu entdecken.

Ihre Karussell-Exkursionen führten schon nach Frankreich, Dänemark, Österreich, Schweden und sogar in den US-Bundesstaat Florida in die 300 000-Einwohner-Stadt Orlando, wo die Walt-Disney- World mit Freizeitparks wie Magic Kingdom und Epcot sowie Wasserparks für die beiden Lüdenscheider paradiesische Erlebnisse bieten.



Moritz Pohl erinnert sich an seine Kindheit. Seine Eltern nahmen ihn mit zur größten Kirmes des Sauerlands. „Ich hatte früher tierische Angst.“ Aber auf der Hohen Steinert „hat’s mich dann irgendwann gepackt, da ging’s richtig los“. Der Junge tauchte immer mehr ein in die Welt der Schausteller, der wilden Drehungen, dem Lichtgewitter, dem „Jetzt geht’s lohooos!“ und „Immer wieder dabei sein!“.



Er fing an, Fotos zu schießen, von Fahrgeschäften und während der Fahrt aus ihnen heraus. Die Ausrüstung mit Action-Kameras wurde teurer, die Fotos immer besser. Vor 15 Jahren, sagt der Lüdenscheider, begann er zu filmen – und stellte die aufwendig bearbeiteten Videos ins YouTube-Portal ein. Unter dem Namen kirmesfanmopohl kursieren mindestens 180 Filme des Lüdenscheiders im Netz. „Ich habe inzwischen ungefähr 200 000 Abonnenten auf YouTube.“



Das wachsende Interesse an seinen Produktionen spricht für das Vorhandensein einer großen verschworenen Gemeinschaft von organisierten Kirmesfans. „Es gibt Vereine mit bis zu 1000 Mitgliedern“, sagt der 27-Jährige. Einmal im Jahr treffen sich die Gleichgesinnten zu sogenannten Conventions, bei denen sie Neuigkeiten austauschen, sich mit Reisezielen versorgen oder Expertenvorträge von eingeladenen Herstellern anhören.



Wer einem so „superteuren Hobby“ nachgeht wie Moritz Pohl, braucht viel Verständnis für seinen Spleen, vor allem von der Lebenspartnerin. Im Idealfall teilt sie sein Interesse und ist genau so verrückt wie er. Moritz Pohl ist ein Glückspilz. Seine Sara erzählt: „Wir haben uns 2019 bei einem Fantreffen auf der Soester Allerheiligenkirmes kennengelernt.“



Der 26-Jährigen, geboren in Flensburg, ist kein Fahrgeschäft zu wild. „Heute wird mir kaum noch schlecht“, lacht sie. „Vorher noch ‘ne Currywurst mit Pommes zu essen, das macht mir nix mehr aus.“ Der in Kennerkreisen als eine der heftigsten Maschinen bekannte „Devil Rock“ ist ihr Lieblings-Karussell.



Auf der Urlaubs- und Freizeit-Homepage „Ummet Eck“ heißt es dazu: „Die Gondeln können hoch und runter bewegt werden. Zusätzlich kann jeder Dreiersitz überkopf herumgedreht werden. Und natürlich dreht sich das Karussell auch noch insgesamt.“ Sara und Moritz lieben dieses Foltergerät. Vor einem harmloser erscheinenden Apparat hat der Lüdenscheider jedoch Respekt. „Die große Schiffsschaukel, die ist der Endgegner.“



Steinert-Kirmes 2023

Die Steinert-Kirmes 2023, gerne als „größte Kirmes des Sauerlandes“ tituliert, wir am Freitag, 12. Mai, zum Auftakt des Schützenfestes auf der Hohen Steinert gegen 18.30 Uhr offiziell eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, können sich die Besucher auf dem großen Festplatz mit zahlreichen Attraktionen vergnügen. Am Dienstag, 16. Mai, findet wieder der traditionelle Familientag mit reduzierten Preisen statt. Für den Eröffnungstag und Freitag, 19. Mai, sind gegen 22.45 Uhr Feuerwerke geplant. Geöffnet ist die Kirmes laut Veranstalter samstags, sonntags, am Dienstag und Donnerstag ab 14 Uhr, freitags, am Montag und Mittwoch ab 15 Uhr. Freitags, samstags und am Mittwoch laufen die Fahrgeschäfte bis 24 Uhr, an den übrigen Tagen ist um 23 Uhr Schluss.