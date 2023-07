Dritter Geburtstag und Konzerte zum Nulltarif

Von: Jutta Rudewig

Whiskerlad wird den Kirchhahn zum Geburtstag in einen irischen Pub verwandeln. © Paddy Gee

Ziemlich genau vor drei Jahren öffnete das Kirchahn-Team seine Pforten – mit Blick auf die inzwischen gesprengte Talbrücke Rahmede. Das Gelände taufte man schlicht in „Lost Highway Area“, in der Butze und unterm Zeltdach fanden fortan Konzerte und Partys statt.

Lüdenscheid – So soll‘s auch werden, wenn im Kirchhahn „Dreijähriges“ gefeiert wird. Den Anfang macht am Donnerstag, 27. Juli, Renè Pütz, der Frontmann der Mönchengladbacher Coverband Booster. Der charismatische Sänger ist auch mit Soloprogrammen unterwegs und bringt eins davon an diesem Abend mit in den Kirchhahn. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Am Freitagabend (28. Juli) sind im Kirchhahn beste Sommerhits zu hören, bevor am Samstag, 29. Juli, alte Bekannte für den guten Ton sorgen: Whiskerlad gratuliert musikalisch zum dritten Geburtstag mit schottischer und irischer Musik. In der Lost Highway Area sind alternativ Schlager zu hören.

Clearwater Revival and more, Joe Mizzi und Robin Stone sind zum Auftakt in das zweite Feier-Wochenende zu hören am Donnerstag, 3. August. Auch hier ist der Einlass ab 18 Uhr, Beginn gegen 19.30 Uhr.



Der „Vogelberg trifft sich“ in Nannis Kirchhahn zum Feiern, Plaudern und Freunde finden am Freitag, 4. August. DJ Matthias sorgt dann am Samstag, 5. August, ab 18 Uhr für eine zünftige 80er-Party mit der passenden Musik.



Die Musiker um den maltesischen Sänger Joe Mizzi spielen die Songs auf ihre Art und Weise – sehr ähnlich, mit viel Power und Spielfreude. © Andreas Oertzen

Den Abschluss der Festwochen(enden) bildet am Sonntag, 6. August, ein Familientag ab 12 Uhr auf dem Gelände am Kirchhahn. Für den guten Ton sorgt an diesem Tag der Spielmannszug Tura Eggenscheid, und Robin Stone ist wieder mit von der Partie.



Die Events finden je nach Wetterlage unterm Zeltdach, in der Lost Highway Area oder in der Butze statt. Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei. Um eine Anmeldung und Reservierung für Abendessen und Konzerte wird dringend gebeten unter Tel. 0 23 51 / 66 70 958.