Einblicke ins „Lehrerzimmer“ im MK

Von: Jutta Rudewig

Im Filmpalast in Lüdenscheid werden die Tipps aus der Reihe „Kirche und Kino“ gezeigt. Den Anfang macht „Das Lehrerzimmer“. © Cédric Nougrigat

Im Mittelpunkt steht Carla Nowak, eine junge Sport- und Mathematiklehrerin. Sie tritt ihre erste Stelle an einem Gymnasium an, in der sie sich mit einer Reihe von Diebstählen an ihrer Schule konfrontiert sieht. Ihre eigenen Ermittlungsversuche, aber auch ihr Bemühen um Vermittlung machen sie zur Zielscheibe des Ärgers von Kollegium, Eltern und Kindern. Ein Film, der mit fünf deutschen Filmpreisen ausgezeichnet wurde.

Lüdenscheid – „Kirchen und Kino. Der Filmtipp“ präsentiert bis Mai 2024 acht herausragende Filme in 27 Orten Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Hessens. Auch Lüdenscheid ist neben Attendorn und Lennestadt wieder mit dabei und zeigt am kommenden Mittwoch, 20. September, jeweils ab 17.30 Uhr und ab 20.15 Uhr den Film „Das Lehrerzimmer“ mit Leonie Benesch, Michael Klammer und Rafael Stachowiak.

„Kirchen und Kino. Der Filmtipp“ ist eine Filmreihe der Katholischen Akademie Schwerte in Zusammenarbeit mit den örtlichen evangelischen und katholischen Institutionen. Unterstützt wird das Projekt vom Filmportal filmdienst.de und der Filmzeitschrift epd-film sowie der Deutschen Bischofskonferenz. Gezeigt werden acht herausragende Filme in 27 Orten Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Hessens.

Menschen in persönlichen Krisensituationen

Die neue Staffel präsentiert Filme, die von Menschen in persönlichen Krisensituationen erzählen. Zugleich nehmen sie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und krisenhaften Entwicklungen unserer Zeit in den Blick. Die Themen reichen vom Umgang mit den Folgen terroristischer Anschläge („Meinen Hass bekommt ihr nicht“) und religiös begründetem Frauenhass („Holy Spider“) über die Orientierungssuche in einer Welt voller technologischer und sozialer Umbrüche („Der schlimmste Mensch der Welt“) bis hin zum Wandel dörflicher Lebensräume.

Immer wieder erzählen die Filme auch von der Suche nach Versöhnung und der Überwindung religiöser Gegensätze.

Die Programmauswahl lag bei einer Jury aus Vertretern der kirchlichen Bildungs- und Medienarbeit sowie der beteiligten Kinos. Zur Wahl standen 32 Filme, die im vergangenen Kinojahr von der evangelischen und katholischen Filmkritik in Deutschland und der Schweiz als „Film des Monats“ oder als „Kinotipp der Katholischen Filmkritik“ ausgezeichnet wurden.