Kirche am Sauerfeld vorerst geschlossen

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

In St. Joseph und Medardus bröckelt der Putz von der Decke. © Görlitzer

Nachdem am Donnerstag Putz von der Decke in der Kirche St. Joseph und Medardus gebröckelt war, sollte die Kirche vorerst geöffnet bleiben. Einzig der Altarbereich sollte gesperrt werden. Jetzt entschied die Leitung der Pfarrei sich dazu, die Kirche vorerst zu schließen.

Lüdenscheid – Die Leitung der Pfarrei St. Medardus hat sich am Samstag doch entschlossen, die Kirche St. Joseph und Medardus vorerst zu schließen. Die Messe am Sonntag fand im benachbarten Pfarrsaal statt. Wie bereits berichtet, hatte sich am Donnerstag Putz aus der Decke oberhalb des Altarraums gelöst. Am Samstag kontrollierte ein Gutachter die schadhafte Stelle. Hans-Joachim Waibel, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, berichtete im Anschluss, dass kein weiterer loser Putz und kein Hohlraum festgestellt wurde. Auffällig sei allerdings, dass sich direkt neben der nun abgebröckelten Stelle bereits vor rund 15 Jahren schon einmal Putz gelöst habe. Über beiden Löchern wurden Eisenstangen entdeckt, die mit der Holzkonstruktion des Dachbodens verbunden sind. So etwas gebe es nirgends sonst in der Kirche. Einen Nutzen hätten sie nicht, so die erste Einschätzung. Möglicherweise sei nach dem Bau Ende des 19. Jahrhunderts schlicht vergessen worden, sie zu entfernen.

Kirchenbauexperten vom Bistum Essen seien angefragt, um in Erfahrung zu bringen, was es mit den Stäben auf sich hat und ob sie die Ursache für den Schaden sein können. Solange das nicht geklärt ist, soll die Kirche geschlossen bleiben, teilte Waibel mit, auch wenn man davon ausgehe, dass keine akute Gefahr weiterer bröckelnder Teile drohe. Es sei zwar nicht schön, eine katholische Kirche mitten im Stadtzentrum tagsüber nicht zu öffnen, aber alles andere wäre leichtsinnig, betonte Waibel. Es könne nicht gewährleistet werden, dass Besucher sich an die Absperrungen in der Kirche halten. Messen können auch in den anderen Kirchen der Pfarrei besucht werden. Aktuelle Infos unter: www.st-medardus.org.