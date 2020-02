In dem neu eröffneten Kiosk an der Wilhelmstraße gibt es eine Auswahl an Haushalts- und Tabakwaren sowie Lebensmitteln.

Lüdenscheid - Ein Leerstand in der Fußgängerzone der Innenstadt ist beseitigt.

An der Wilhelmstraße 21 hat der Dimo Kiosk in den ehemaligen Räumen des Geschäfts Elektro Teufel, das vor einiger Zeit in größere Räume an der Wilhelmstraße umgezogen war, eröffnet.

Kiosk-Inhaberin Nesliham Biryar bietet im neu eröffneten Ladenlokal, das sich neben der Bäckerei Vielhaber befindet, ab sofort gemeinsam mit ihrem Ehemann Erol Biryar ein recht breites Sortiment.