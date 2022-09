Fünf Euro pro Film: Erstes Kinofest in Lüdenscheid

Am Samstagnachmittag war der Andrang groß, denn der Eintritt für alle Filme kostete nur fünf Euro. Foto: Utsch © Jakob Salzmann

Am Samstagvormittag hatten kleine und große Kinofans beim ersten bundesweiten Kinofest die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Filmpalasts zu schauen.

Lüdenscheid – Kinobesitzer André Lubba bot bei verregnetem Kinowetter interessierten Besuchern einen Blick in die neuen und alten Kinosäle und Projektorräume und erzählte nebenbei Anekdoten aus der langen Tradition des Kinos. Dazu war am Wochenende der Eintritt für alle Filme und Plätze auf fünf Euro reduziert.



Bereits um 10.30 Uhr hat sich eine kleine Gruppe an Kinofans im Foyer zusammengefunden, die André Lubba spontan durch seinen kleinen Kinokosmos führte. Zunächst ging es in Kino 1, den größten Saal des Filmpalastes. Früher, zu Zeiten seines Großvaters, hätten hier 700 Besucher Platz gefunden, so Lubba. Heute gibt es noch 149 Plätze. Der Fokus hat sich klar gewandelt. Ins Kino geht der Großteil der Besucher in Zeiten von Streamingdiensten nicht mehr nur, um einen Film zu schauen, sondern für das Erlebnis.



Das soll beim Kinofest auch gefeiert werden, so die Initiatoren der Filmverbände. Noch immer sind die Einnahmen der Kinos um 40 Prozent geringer als im Vor-Corona-Jahr 2019.



Für Lubba, der sich in den vergangenen Jahren mit der Renovierung und dem Anbau seines Kinos einen Lebenstraum erfüllt hat, ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Er lege vor allem Wert auf die kleinen Details. Ob es die 007-Bestickung auf dem siebten Kinositz im Saal ist, das 3-D-Soundsystem, für das in Kino 1 allein 58 Boxen installiert wurden oder das Design der Armaturen, auf denen Popcorn und Softdrinks ihren Platz finden. André Lubba hat überall seine langjährigen Ideen eingebracht. „Früher, bei den Abendvorstellungen, habe ich unten gesessen und die Nischen an den Seiten gezeichnet. Irgendwann bin ich zu einem Architekten gegangen und der hat gesagt, so bauen wir das“, erzählte er von den Anfängen seiner Pläne.



Im Projektorraum stoßen die Besucher noch auf alte Filmrollen und ein Relikt der Kinogeschichte: einen 82 Jahre alten Filmprojektor. Auch wenn der noch funktioniert, wurde er mittlerweile von einem digitalen Projektor abgelöst. Die Filme kamen laut Lubba bis vor etwa zehn Jahren auch noch auf Filmrollen – mussten vom Filmvorführer zusammengeklebt und nach der letzten Mittwochsvorstellung noch in der Nacht wieder „zerlegt“ werden, bevor früh morgens der Spediteur kam, die alten Rollen mitnahm und neue Rollen brachte.



Schließlich zeigte der Kinochef noch die VIP-Lounge, einen Bereich, der normalerweise abgeschlossen ist. Wie man dort Zugang bekommt, ist ein wohlgehütetes Geschäftsgeheimnis. So viel sei verraten: An guter Aussicht auf den Film, Verpflegung, Liegekomfort, eigener Toilette und einem Gästebuch mangelt es nicht. Letzteres bringt auch Aufschluss darüber, aus welchen Ecken Deutschlands der Filmpalast hier schon Besucher empfangen hat: neben Flensburg, dem Ruhrgebiet, dem Raum Köln und dem Siegerland taucht Leipzig auf.



Wer auch Einblicke hinter die Kulissen des Filmpalasts bekommen möchte, hat spätestens im nächsten Jahr die Chance: das Kinofest ist bundesweit nun jährlich geplant.