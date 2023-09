Kinofest in Lüdenscheid: Für fünf Euro Eintritt aktuelle Blockbuster sehen

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Mit fünf Euro kann jeder am Wochenende dabei sein: Bei Lüdenscheider Kinos machen mit. © HDF Kino

Zum zweiten Mal findet in ganz Deutschland das Kinofest statt. Heißt: Besucher müssen für jeden Film auf jedem Platz nur für Euro zahlen. Auch Lüdenscheid ist wieder dabei.

Lüdenscheid – Deutschland ist im Kinofieber. Die Begeisterung für das Kino knüpft von den Besucherzahlen wieder an das Niveau vor der Pandemie an, heißt es seitens des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater (HDF Kino). Damit die Lüdenscheider in diesem Spätsommer noch mehr von diesem Kinofeeling erleben können, startet am 9. und 10. September zum zweiten Mal das „Kinofest“. Beide Lüdenscheider Kinos sind mit dabei.

Kinofest in Lüdenscheid: Für fünf Euro Eintritt aktuelle Blockbuster sehen

Am kommenden Wochenende wird beispielsweise Denzel Washington als Auftragsmörder im Ruhestand für nur fünf Euro über die Lüdenscheider Leinwände flimmern. Mit dabei sind auch Blockbuster für Kinder und Familien. In allen Vorstellungen gilt: Jeder Film zu allen Zeiten auf allen Plätzen für nur fünf Euro.



Nach dem „Rehragout Rendezvous“ im Filmpalast kommt jetzt das Kinofest: André Lubba (links) und Mitarbeiter Günter Schmidt. © paffendorf

Prominente Unterstützung in Nordrhein-Westfalen erhält das Kinofest von Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei, der das Fest als Pate am Samstag in Bonn eröffnen wird.

Im vergangenen Jahr beim ersten Kinofest nutzten bundesweit mehr als eine Million Zuschauer das Angebot und brachten die Kinos nach schwierigen Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser. Im Filmpalast an der Werdohler Straße hat der Vorverkauf der 5-Euro-Tickets bereits begonnen, Kino-Betreiber André Lubba bittet um Online-Kauf. Und auch an der Parkstraße ist das Parktheater beim Kinofest mit im Boot.