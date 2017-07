Kinderschutzzentrum feiert 25-Jähriges Bestehen

Lüdenscheid - Das Wetter lockte am Samstag nicht viele Menschen vor die Tür – aber in die Stadtbücherei: Dort feierte das Märkische Kinderschutz-Zentrum mit einem Kinder- und Familienfest sein 25-jähriges Bestehen.

In den rund drei Stunden wurden vom automatischen Zähler an den Türen der Bücherei fast 2000 Besucher gezählt. Für den Leiter des Kinderschutzzentrums, Ansgar Röhrbein, und die Leiterin der Bücherei, Dagmar Plümer, war die Gemeinschaftsveranstaltung, die bei gutem Wetter auf dem Graf-Engelbert-Platz stattgefunden hätte, damit ein Riesenerfolg.

Es waren in der Tat vor allem Familien, die mit ihren Kindern die Bücherei bevölkerten. Bisweilen herrschte dichtes Gedränge schon am Eingang, wo der Förderverein des Kinderschutzzentrums „Miki“ die Gäste mit einem Glücksrad und dem Losverkauf für die Tombola willkommen hieß. Die Spiel- und Aktionsangebote für die Kindern fanden sowohl im Aktionsraum im Untergeschoss als auch im Konferenztraum der Bücherei statt. Im Markt hatten die Freunde der Bücherei einen kleinen Bücherflohmarkt aufgebaut. Im Foyer verhieß der Duft nach Waffeln eine Pause für kleine und große Besucher. Ansgar Röhrbein bedankte sich bei den vielen Helfern und Sponsoren, die das Programm unterstützten. So waren zm Beispiel an fast allen Stationen die Sporthelfer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Einsatz. Die Heilpädagogische Praxis Anschwung, die SOS-Kindervilla, der Kinderschutzbund, die Lebenshilfe und das Bubert-Team waren für Spiele, das Kinderschminken und weitere Aktionen zuständig. Unterstützt wurde das Fest darüber hinaus von der Firma Siku, von Seltmann Printart, dem kleinen Prinzen sowie Grafs Galerie und der Pizzeria Apericena.

Dem Kinder- und Familienfest vorangegangen war bereits am Freitagabend ein Festakt im Saal der Bücherei mit geladenen Gästen aus Institutionen, die mit dem Kinderschutzzentrum kooperieren und die sich dem Kinderschutz im südlichen Märkischen Kreis verpflichtet fühlen. Grußworte sprachen Detlef Seidel (CDU) als stellvertretender Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Märkischen Kliniken, Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas und Arthur Kröhnert, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren. Sie betonten, dass das Kinderschutzzentrum unverzichtbar ist, um Familien Hilfen zu bieten 8und um Fachkräfte Jugendzentren zu schulen.

Prof. Reinhold Schone aus Münster stellte in einem Vortrag Statistiken und Analysen über die Entwicklung des Kinderschutzes in den vergangenen Jahren vor. Einerseits belegten die Daten, dass bundesweit die Zahl der massiven Fälle, in denen Kinder verletzt oder gar getötet wurden, deutlich zurückgegangen sei. Gleichzeitig sei aber auch die Zahl der gerichtlichen Eingriffe in das Sorgerecht der Eltern gestiegen. Gründe dafür müssten noch genauer untersucht werden, so Schone. Er hob die ganz unterschiedliche Sicht von Instanzen der Jugendhilfen und Familiengerichten sowie Änderungen in der Gesetzgebung hervor, die es zum Beispiel Ärzten leichter machen, Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung zu melden.

Die Beziehung der Akteure der Jugendhilfe war auch Thema der Podiumsdiskussion. Daran nahmen neben Schone und Kröhnert die Lüdenscheider Amtsgerichtsdirektorin Anke Ditzler, Meinnolf Hammerschmidt, stellvertretender Leiter des Jugendamtes des Märkischen Kreises, und Annette Münster als Gründungsmitglied des Märkischen Kinderschutzzentrums teil. Einigkeit herrschte, dass alle Akteure gefragt sind, um tragfähige Konzepte für Familien in Überforderungssituationen zu bieten. Ein regelmäßiger Austausch, wie er in Lüdenscheid und Umgebung mit dem Facharbeitskreis gepflegt werde, sei wichtig, um die Sprache und das Denken der jeweils anderen Instanz besser zu verstehen. Wichtig bei der Zusammenarbeit sei es, die Rolle des jeweils anderen zu respektieren. Aber letztlich sei jeder einzelne Fall einzigartig und die Familien müssten stets im Mittelpunkt stehen. Auch das war ein Fazit der Diskussion.

Die Jubiläumsveranstaltung war außerdem Anlass, eine neue Leistungsvereinbarung zwischen dem Kinderschutzzentrum, den Märkischen Kliniken als dessen Träger sowie den Jugendämtern des Märkischen Kreises und der Städte Lüdenscheid, Altena, Plettenberg und Werdohl zu unterzeichnen. Dieser inzwischen dritten Vereinbarung sei, so Ansgar Röhrbein, ein rund dreijähriger Abstimmungsprozess vorausgegangen, in dem neu festgelegt wurde, „welche Leistungen wir erbringen müssen, für die Kinder, Mütter und Väter, aber auch für die Fachkräfte.“