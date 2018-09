KSB lädt zum großen Kinderfest

Lüdenscheid - Anlässlich des Weltkindertages lädt der Kinderschutzbund (KSB) für Freitag alle Kinder und Familien von 15 bis 18 Uhr zu seinem Kinderfest ein.

Im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums der Stadt findet das Fest in diesem Jahr sowohl auf dem Rathaus als auch auf dem Sternplatz statt. Um 15 Uhr wird Bürgermeister Dieter Dzewas gemeinsam mit Uwe Hindrichs, dem Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, das Fest im Zelt des „Kölner Spielecircus“ eröffnen.

Der „Kölner Spielecircus“ werde in diesem Jahr mit zusätzlichen Mitmachaktionen für Spaß und Spannung sorgen. Die Kinder können beim Kinderfest Freunde treffen. Sie können bei vielen Aktionen mitmachen, sich ausprobieren, mutig sein, musizieren, kreativ sein und sich viel bewegen, heißt es in der Pressemitteilung des Kinderschutzbundes. D

ie Teilnehmer erwarte eine Vielzahl von Spiel- und Kreativangeboten, von einfachen Spielen, wie Kinder sie früher gespielt haben, bis zu beliebten Aktionen wie das Kistenklettern, dem Kettcarparcours der Verkehrswacht und vieles mehr.

Alle Spiel- und Kreativangebote sind am Freitagnachmittag kostenlos. Das liegt dem Kinderschutzbund am besonders am Herzen. Er bedankt sich deshalb vorab bei den zahlreichen Kooperationspartnern und Unterstützern, die das mit ihrer Teilnahme, ihren Ideen und ihrem Engagement ermöglichen.