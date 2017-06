Kinderschutz-Zentrum feiert Familienfest am 1. Juli

Lüdenscheid - Seit mittlerweile 25 Jahren fungiert das Märkische Kinderschutz-Zentrum als Fachstelle rund um das Thema „Kindeswohlgefährdung“ und steht den Menschen in der Region beratend zur Seite.

25 Jahre voller herausfordernder Schicksale und vieler Beratungsaufgaben, wie es Ansgar Röhrbein formuliert. Mit einem großen Kinder- und Familienfest möchten Team und Förderverein das Jubiläum feiern – und laden für den 1. Juli auf den Graf-Engelbert-Platz ein.

Dabei sei die Entscheidung, in die Stadt zu gehen, ganz bewusst getroffen worden. „Wir möchten auf die Menschen zugehen und Akzente mitten im Herzen der Stadt setzen“, erklärt Röhrbein. Zwischen 11 und 14 Uhr soll sich der Platz vor der Stadtbücherei deshalb in ein buntes Treiben verwandeln, bei dem Jung und Alt gemeinsam aktiv werden können. „Denn auch das gemeinsame Spielen ist präventiver Kinderschutz.“ Mit im Boot sind dabei zahlreiche Kooperationspartner – angefangen bei den Freunden der Stadtbücherei (Bücherflohmarkt) über den Kinderschutzbund (Spielelandschaft) und der Firma Siku (Autoparcours) bis hin zum „Kleinen Prinzen“ und vielen weiteren Beteiligten. „Dass sich so viele Kooperationspartner an der Veranstaltung beteiligen, ist einmal mehr ein Ausdruck für die gute Zusammenarbeit mit unseren Wegbegleitern“, verweist Röhrbein auf das gut funktionierende Netzwerk. „Hier geht von Anfang an viel gemeinsam.“ Und das gilt auch für den Förderverein „MIKI“, der die Arbeit des Kinderschutzzentrums seit seiner Gründung im Jahr 1994 unterstützt und nicht zuletzt nahezu eine volle Stelle finanziert. Auch seine Mitglieder werden am 1. Juli mit dabei sein.



Eingeläutet wird das Jubiläum bereits am 30. Juni mit einer Veranstaltung in der Stadtbücherei: Neben Grußworten steht der Fachvortrag von Prof. Reinhold Schone aus Münster zum Thema „Quo vadis Kinderschutz? Ideen zu aktuellen Entwicklungen in Deutschland und NRW“ im Mittelpunkt. Eine Podiumsdiskussion über „25 Jahre Kinderschutz“ schließt sich an. Interessierte werden gebeten, rechtzeitig vor Ort zu sein, da die Plätze in der Stadtbücherei begrenzt sind.