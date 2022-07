Gelungene Wirtschaftsförderung

Kinderschuhe: Neueröffnung von „Piccolo Mondo“ in der Oberstadt

Von: Susanne Kornau

Katja und Dimitrios Fidanidis (vorne) wagen den Schritt nach Lüdenscheid – unterstützt von Susanne Schendel (Wirtschaftsförderung) und Chris Tremmel (WKL). © Susanne Kornau

Die ersten Schritte am neuen Standort sind gemacht: Katja und Dimitrios Fidanidis haben in den vergangenen Wochen hinter zunächst zugeklebten Schaufenstern an der Wilhelmstraße 45 unter dem Namen „Piccolo Mondo – Kinderschuhe und mehr“ eine kleine Wohlfühlwelt für Kinder geschaffen.

Lüdenscheid - Entspannung ist wichtig beim allerersten Shopping-Erlebnis. „Manchmal fließen Tränen beim ersten Besuch im Schuhgeschäft“, weiß Dimitrios Fidanidis. Nach Lockdown und Maskenpflicht seien Kinder den Besuch in einem Laden kaum noch gewöhnt. Ablenkung auf Augenhöhe, hier was zum Gucken, da was zum Spielen, dort was zum Naschen – damit hat’s bislang immer noch geklappt, selbst den größten kleinen Skeptiker aufs Messbrett für die Füßchen zu stellen.

Das Paar hat langjährige Erfahrung in der Branche. 2014 hat man in Plettenberg „ganz klein“ begonnen, als Shop im Shop. Denn eine Freundin nutzte den Herrenbereich ihres Friseursalons nicht. So sei die Idee entstanden, „etwas mit Schuhen“ zu machen. „Doch auf der Messe wurden wir vom Damenprogramm erschlagen“, erinnert sich Katja Fidanidis. Und weil man aus eigener Erfahrung wusste, wie wichtig gut sitzende Schuhe für die kindliche Entwicklung sind, fiel die Entscheidung schnell – seitdem handelte das Paar mit Schuhen in den Größen 18 bis 36. Das sprach sich herum, lockte Kunden von Attendorn bis Lüdenscheid an. „Wir haben immer wieder erweitert und jetzt eine neue Herausforderung gesucht“, erzählen sie. Kunden, das wissen sie, nähmen für ein gutes Fachgeschäft auch Fahrten in umliegende Städte auf sich. Das Sortiment haben sie behutsam ergänzt – um ausgewählte Kleidung und Geschenkartikel für Neugeborene. Der Abschied aus Plettenberg fiel nicht leicht, aber die Perspektiven in Lüdenscheid erscheinen ihnen vielversprechend.



Gelungene Wirtschaftsförderung

Das zu hören, freut Peter Treu und Susanne Schendel von der städtischen Wirtschaftsförderung sehr. Die war in der Vermittlung aktiv und dient als Schaltstelle für das NRW-Förderprogramm, das derzeit dort, wo’s passt, neue Mietverhältnisse für Leerstände unterstützt. Sechs Mietverträge habe man bislang auf diese Weise unter Dach und Fach bringen können, sagt Peter Treu. Bis Jahresende sollen und können weitere folgen, die dann bis Ende 2023 in den Genuss einer reduzierten weil geförderten Miete kommen. „Eigentlich ein tolles Instrument“, sagt Peter Treu, der sich eine Fortsetzung des Innenstadt-Förderprogramms wünschen würde. Denn: „Von hier bis zur AOK am Knapp haben wir rund 30 Leerstände ganz unterschiedlicher Art.“



Mitten im Begrüßungsgespräch klopft’s an der Ladentür und Volkshochschulleiter Michael Tschöke steht im Eingang, lädt die Nachbarn ein, die nach der Sanierung gerade frisch wieder bezogene VHS kennenzulernen – und die anderen Nachbarn gleich mit. Katja und Dimitrios Fidanidis lächeln. Sie sind angekommen. Zeit für die nächsten Schritte: Präsenz zeigen auf dem Graf-Engelbert-Fest und dann die offizielle Eröffnung am Montag. Die ersten Schritte sind die schwersten. Aber es ist auch ermutigend für den weiteren Weg, wenn alles passt.