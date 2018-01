Kinderprogramm in der Weihnachtsalm: Feen sorgen für leuchtende Augen

+ © Jakob Salzmann Sonja Kring ließ sich als Feenprinzessin Luna von den Weihnachtsgeschenken der Kinder erzählen. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Mit einem zauberhaften Kinderprogramm versetzten die Feenprinzessinnen Stella und Luna kleine und große Zuschauer am Samstag in der Weihnachtsalm in eine märchenhafte Welt.