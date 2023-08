Kindernotdienst im MK: „Die Belastung für die Kinder- und Jugendärzte ist enorm hoch“

Von: Leon Malte Cilsik

Die Belastung durch Notdienste für die Kinder- und Jugendärzte ist auch im Märkischen Kreis groß. Sie fordern eine bessere Notfallstruktur – nicht unbedingt über eine Gebühr.

Lüdenscheid – Keine „Pickel am Po“ mehr in den Notdiensten der Kinder- und Jugendärzte: Mit der Forderung nach einer Gebühr, wenn Eltern mit leicht kranken Kindern den Notdienst aufsuchen, sorgte Kinderärzte-Präsident Dr. Thomas Fischbach kürzlich für Aufsehen, erntete mit diesem Ansatz teilweise aber auch scharfe Kritik.

Laut Michael Achenbach, Pressesprecher des Bundesverbands für Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Westfalen Lippe, ging es bei dem Vorstoß jedoch weniger um die Gebühr an sich, sondern viel mehr um eine generelle Entlastung für die Kinder- und Jugendärzte.

Die gegenwärtige Notfallstruktur mache ihre Arbeit nicht immer einfach – als Kinderarzt in Plettenberg spricht Achenbach aus eigener Erfahrung, die er während zahlreicher Notdienste im Klinikum Lüdenscheid gesammelt hat.

„Je nach Notdienstbezirk ist die Belastung für die Kinder- und Jugendärzte enorm hoch“, sagt Achenbach. „Ich selbst hatte im vergangenen Jahr 15 Notdienste, bei einem Allgemeinmediziner sind es vielleicht drei bis sechs.“ Dies sei nicht zuletzt die Verantwortung der Politik: „Das vorgesehene Verhältnis von Hausärzten zur Bevölkerungszahl ist 1 zu 1600. Kinder- und Jugendärzte können hingegen je nach Standort für mehr als 2800 Kinder und Jugendliche zuständig sein“, sagt Achenbach, der sich dabei auf die Bedarfsplanung für die vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen Bundesausschusses bezieht.

Dieser besteht aus Vertretern von Ärzten, Krankenkassen sowie der Bundesregierung und ist maßgeblich beteiligt an der Ausgestaltung der medizinischen Versorgung.

„Unter diesen Umständen ist die Belastung für uns Ärzte ohnehin schon groß. Wenn sich dann noch die Patienten im Wartezimmer stauen, auch wenn es vielleicht nicht notwendig wäre, sorgt das für Frust bei allen Beteiligten“, sagt Achenbach. „Das passiert auch hier im Märkischen Kreis nicht selten. Häufig kommen Eltern, die unter der Woche keine Zeit oder einfach keinen Kinderarzt haben, mit ihren Kindern lieber in den Notdienst. Manchmal sind es aber auch schlicht völlig unbegründete Sorgen.“

Das koste Zeit für die wirklich ernsten Notfälle und könne speziell während Infektionswellen sogar gefährlich für die Praxisbesucher sein.

Der BVKJ-Sprecher schlägt damit den Bogen zu der Forderung von Thomas Fischbach, dessen Aussagen er allerdings etwas anders einordnet, als die allgemeine Öffentlichkeit: „Es geht uns mehr um eine generelle Verbesserung der Notfallstruktur als um die Gebühr an sich. Sie könnte dabei zwar helfen, hat aber auch Nachteile – nämlich die Gefahr der Ausgrenzung.“

So habe Achenbach Bedenken, dass gerade ärmere Familien sich den Gang zum Arzt im Zweifel nicht mehr trauen könnten. „Das wollen wir definitiv nicht.“

Sein Alternativvorschlag: Ein elektronisches Diagnosesystem, das eine Vorauswahl am Telefon ermöglicht und über die bekannte Notdienst-Rufnummer 116 117 angeboten werden könnte. „Im Erwachsenenbereich hat sich mit SmED bereits eine Software etabliert, mit der medizinisches Fachpersonal bereits am Telefon den Versorgungsbedarf eines Patienten schnell und richtig einschätzen kann. Mit einem eigenen Modul für Kinder und Jugendliche könnte das die Notdienste schon merklich entlasten“, sagt Achenbach.

Langfristig müsse der Beruf des Kinderarztes und die Arbeit in den Praxen aber personell und finanziell aufgewertet werden. „Aktuell finanzieren wir Ärzte die Notdienste maßgeblich mit. Je umfangreicher sie werden, desto mehr belasten wir uns zeitlich, körperlich und finanziell. Das ist auf Dauer kein Erfolgskonzept.“

Ein erster Schritt wäre für Achenbach die vollständige Finanzierung der Notdienste durch die Krankenkassen.

Kassenärztliche Vereinigung wirbt für die Rufnummer 116 117

Der Notfalldienst für Kinder- und Jugendliche wird im Klinikum Lüdenscheid von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) organisiert. Diese sieht die Kapazitätsgrenzen in Lüdenscheid noch nicht erreicht: Nach KVWL-Angaben werden in der Notfalldienst-Praxis - die im Krankenhaus selbst behandelten jungen Patienten ausgenommen - derzeit montags, dienstags und donnerstags abends jeweils Kinder und Jugendliche im höheren einstelligen Bereich behandelt. Mittwochs und freitags seien es je zwei bis drei Dutzend und an den Wochenend- und Feiertagen jeweils rund 50. KVWL-Sprecher Stefan Kuster ordnet ein: „Während der Infektwelle Ende letzten Jahres lagen die Zahlen der täglich behandelten Kinder und Jugendlichen jeweils noch höher als sonst an Wochenenden und Feiertagen. Eine derartige Belastung ist bislang aber nur in der beschriebenen außergewöhnlichen Zeit rund um den Jahreswechsel vorgekommen und unter normalen Umständen nicht zu erwarten.“ Unabhängig von der Forderung nach einem neuen SmED-Modul sei die Notfalldienst-Rufnummer 116 117 laut Kuster schon heute ein guter Anlaufpunkt für eine fundierte Ersteinschätzung: „Wer in Westfalen-Lippe die 116 117 anruft, erhält eine altersgerechte Einschätzung der gesundheitlichen Situation, denn in ‘SmED’ ist eine Altersabfrage bei der medizinischen Ersteinschätzung integriert.