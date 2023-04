Anmeldung für eine bessere Planung

Ein leeres Grab im MK und sein Geheimnis

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Insgesamt werden wieder rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene das Kindermusical-Projekt „Total genial“ in der Kirchengemeinde in Oberrahmede stemmen. © Bettina Görlitzer

Kriminalistisch wird es bei der nächsten Ausgabe von „Total genial“ in der Kirchengemeinde Oberrahmede. In Anlehnung an das beliebte Ermittlertrio „Die drei ???“ begeben sich die Kinder, die beim Ostermusical dabei sein werden, ebenfalls auf eine spannende Spurensuche – unter dem Titel „Die Drei … Das Geheimnis des leeren Grabes“. Mitmachen können vom 12. bis zum 16. April wieder alle Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Lüdenscheid - Das Leitungsteam mit Maeva Striewski, Marie Thiessies, Chiara Kluge und Nele Pieper hat sich bereits mit den rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen, die das Betreuerteam bilden, um das Gerüst für das Musical zu zimmern. Für die Musik ist erneut Markus Opderbeck mit dabei, der die Lieder gemeinsam mit Maeva Striewski und Chiara Kluge komponiert.



Gesucht werden wie gewohnt Schauspieler, Gesangssolisten, Kinder für den Chor und als Kulissenmaler. Während der vier Probentage können die Junge und Mädchen auch in den Gruppen wechseln. Die, die gerade mal nicht malen oder singen möchten, können sich bei den Singmuffeln tummeln und sich rund um Kirche und Kirchenhaus in Oberrahmede austoben.



Geprobt wird von Mittwoch, 12. April, bis Samstag, 15. April jeweils täglich von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 16. April, treffen sich die Total-Genial-Kinder um 9.30 Uhr. Aufgeführt wird ihr Musical dann ab 11 Uhr im Familiengottesdienst.



Kuchenspenden für die Probentage sind wie immer erwünscht. Außerdem werden die Jungen und Mädchen im Kirchenhaus mit einem Mittagessen versorgt. Für Material und Verpflegung wird ein Kostenbeitrag von acht Euro erhoben. Die Kinder sollten alte Kleidung, die dreckig werden darf, tragen, Gedacht werden sollte an warme Kleidung für draußen und an Hausschuhe.

Anmeldung für eine bessere Planung

Um besser planen zu können, werden Anmeldungen erbeten am Marie Thiessies unter Tel. 0170/5055021 oder per E-Mail an totalgenialanmeldung@gmail.com.