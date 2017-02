Kinderkarneval an der Volme

Brügge - Am 25. Februar steigt in der Brügger Vereinshalle der diesjährige Brügger Kinderkarneval. Zielgruppe sind Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis dreizehn Jahren – nicht nur aus dem Stadtteil an der Volme, sondern aus ganz Lüdenscheid.

Ausrichter der Veranstaltung sind neben dem Kinder- und Jugendtreff Brügge die Trägergemeinschaft der Brügger Vereinshalle sowie der Förderverein und die OGS der Grundschule im Viertel. Natürlich sollen die jungen Gäste an jenem letzten Februar-Samstag verkleidet erscheinen. Willkommen sind bei der Party auch die Eltern und Großeltern der Kinder. Tische und Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Die Feier beginnt um 15 Uhr und soll rund drei Stunden dauern. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person. Es locken Getränke, Kuchen und weitere kleine Speisen. „Alles zu taschengeldfreundlichen Preisen“, wie Jolanta Stolfik vom Kinder- und Jugendtreff Brügge ankündigt. Das Catering an diesem Nachmittag übernimmt der Förderverein der Brügger Grundschule. Dazu locken Spiele, Animationen, Tanz und eine Kostümprämierung. Für die Beschallung ist die Musikschule „Music Store“ zuständig.



Der Brügger Kinderkarneval hat bereits Tradition. Die Vereinshalle ist nun aber erstmals Schauplatz des Geschehens. Mit einem Fassungsvermögen von rund 300 Personen zählt der Saalbau an der Volme zu den großen Veranstaltungsstätten in der Stadt.



Nähere Informationen zum Brügger Kinderkarneval gibt es unter der Lüdenscheider Rufnummer 72 38 beim Kinder- und Jugendtreff Brügge. Ansprechpartnerinnen sind die Mitarbeiterinnen Jolanta Stolfik und Doro Brisch.