Kindergartenkinder in einer anderen Zeit

Lüdenscheid - Fotos von Schulklassen oder Kindergartengruppen sind bis heute eine beliebte Erinnerung an eine besondere Lebensphase. Ein solches Bild wird heute Teil unseres Virtuellen Museums. Es stammt aus einer Zeit, in der sowohl solche Fotografien als auch Kindergärten überhaupt noch nicht die Regel waren. Das Bild zeigt eine Gruppe mit rund 80 Kindern und zwei Diakonissen in der 1892 neu errichteten „Kleinkinderschule“ an der Wiesmannstraße 4.

Die Hausnummer 4 ist über der Tür zu erkennen, ebenso wie die Inschrift „Lasset die Kindlein zu mir kommen“, ein Zitat aus der Bibel. Bis heute ist in eben jenem Gebäude ein Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft zuhause – die evangelische Kindertagesstätte „Friedrich von Bodelschwingh“ ist mit einer 126-jährigen Geschichte eine der ältesten in der Stadt und gehört inzwischen zur evangelischen Versöhnungskirchengemeinde.

Eine Fotografie liefert viele Informationen

Die historische Aufnahme gelangte als Schenkung in den Besitz der Lüdenscheider Museen. Aufgenommen wurde sie von der Gartenseite des Gebäudes. Viele Aspekte lassen sich aus dem Bild ableiten. Das fängt mit der Datierung an: Ein Blick auf den Zustand der Fassade des Gebäudes lässt nicht unbedingt darauf schließen, dass das Foto kurz nach der Eröffnung gemacht wurde, allerdings ergibt ein Abgleich mit noch vorhandenen Bauakten, dass die Aufnahme spätestens 1901 oder 1902 gemacht worden sein muss, weil danach erfolgte Veränderungen noch nicht zu sehen sind. Man muss also davon ausgehen ist, dass es sich auf den Foto um Kinder handelt, die um das Jahr 1900 die Kleinkinderschule an der Wiesmannstraße besuchten.

Auffällig ist außerdem die Größe der Gruppe und die Anzahl der Betreuerinnen – rund 80 Jungen und Mädchen mit gerade einmal zwei Diakonissen, ein Verhältnis, das heute in der Kinderbetreuung unvorstellbar ist. Aber die Kleinkinderschule an der Wiesmannstraße muss damals eine große Bedeutung für die sozialen Strukturen und die Fürsorge in der Stadt gehabt haben. Der Blick auf die Kleidung und die Gesichter der Kinder zeigt, dass dort vor allem ärmere Familien Unterstützung fanden.

Wohlfahrt auf mehrere Schultern verteilt

Bekannt ist, dass die Kleinkinderschule auf eine Stiftung von Frau Turck zurückgeht, eine der Lüdenscheider Fabrikanten-Gattinnen. Es war im 18. und 19. Jahrhundert nicht unüblich, dass sich die wohlhabenden Bürger der Stadt dem Gemeinwohl verpflichtet fühlten und durch großzügige Stiftungen und Spenden viele Einrichtungen für die Allgemeinheit erst möglich machten, vor allem im sozialen Bereich. Das Gebäude wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt, die Trägerschaft übernahm die evangelische Kirchengemeinde – eine solche Konstellation bei der Finanzierung aus städtischen und kirchlichen Mitteln sowie privaten Förderungen war zu jener Zeit durchaus üblich.

Bis heute wurde das Gebäude an der Wiesmannstraße mehrfach umgebaut und erweitert, aber eine Kindertagesstätte, inzwischen mit U3-Betreuung, ist es bis heute.