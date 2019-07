Kindergarten-Fußballturnier - alle Fotos hier

Turniersieg in Unterzahl

+ © Frank Laudien Die Brügger Tiger erkämpften sich in Unterzahl den Gesamtsieg. © Frank Laudien

Lüdenscheid - Derby-Time war am vergangenen Samstag für die Fußballmannschaften der Kindergärten. Jeweils zu siebt duellierten sich die Kids in der Sporthalle des Bergstadt-Gymnasiums. Dann die Überraschung: Eine Mannschaft, die den Wettkampf in Unterzahl bestritt, erspielte sich den Turniersieg.