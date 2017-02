Kinderflohmarkt im Kulturhaus: Händler und Kunden zufrieden

Lüdenscheid - Kinderkleidung in allen Größen passend vom Baby bis zum Grundschulkind und eine breite Palette an Spielzeug für verschiedene Altersgruppen und Zubehörartikeln – bis hin zur elektrischen Zahnbürste, geeignet für den Nachwuchs ab drei Jahren: Das Angebot bei Kinderflohmarkt und Spielzeugbörse im Kulturhaus war am Sonntag vielfältig.

Händler und Käufer verbreiteten gleichermaßen gute Stimmung – manch eine Familie ging mit mehr als einer prall gefüllten Tasche nach Hause. Dabei herrschte kein Gedränge wie gelegentlich bei früheren Veranstaltungen. Mit rund 40 Ständen und knapp 200 Besuchern bis zum Mittag war auf beiden Seiten der Andrang nicht so groß wie sonst schon einmal, aber dafür waren die meisten mit dem Verkaufsergebnis oder den ergatterten Schnäppchen schon nach rund einer Stunde vollauf zufrieden.

Dazu zählten zum Beispiel die Nachwuchsverkäufer Philipp und Daniel. Der Renner an ihrem Stand, der besonders die Herzen der Jungen höher schlagen ließ, waren Playmobil-Sets und „Switch & Go“-Dinos, die sich mit wenigen Handgriffen in Fahrzeuge umbauen lassen. Fynn war einer ihrer begeisterten Kunden. An anderer Stelle gab es dann wiederum Spielzeug eher für die Mädchen, wie Barbie-Puppen.

Anja Neumann-Clever und Katrin Wolf, Mütter mit reichlich Basar-Erfahrung, freuten sich über viele echte Schnäppchen, besonders bei Spielzeug und hatten für ihre Kinder gleich mehrere Taschen voll eingekauft. Verkäuferin Elif Sahin war das erste Mal im Kulturhaus dabei und freute sich über guten Zuspruch an ihrem Stand – passend zur Jahreszeit war sie nicht die einzige, die auch Karnevalskostüme im Angebot hatte. Auch Jenny Laboré aus Plettenberg verkaufte zum ersten Mal im Kulturhaus und war zufrieden: „Es läuft gut.“ Der ein oder andere Verkäufer hätte sich allerdings mehr Besucher gewünscht.