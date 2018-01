Polizei nimmt Familienvater nach angeblichem Streit fest

Lüdenscheid - Telefonisch wurde die Polizei am Freitagmittag über einen vermeintlichen Streit innerhalb einer Familie informiert. Alles ging gut aus.

Der Vater, so hieß es, solle sich mit seinen zwei Kindern in einer Wohnung an der Lessingstraße aufhalten. Da eine Fremd- und Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde laut Mitteilung der Polizei der 34-jährige Mann beim Verlassen des Hauses gegen 14.33 Uhr von der Polizei vorläufig festgenommen.

Die Kinder wurden wohlbehalten in die Obhut der Mutter übergeben. - eB