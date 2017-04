Kinder-Uni möchte für Wissenschaft begeistern

Lüdenscheid - Für Wissen begeistern, die Neugier wecken und nicht zuletzt Spaß haben: Zum mittlerweile dritten Mal lädt das Team der Fachhochschule Südwestfalen gemeinsam mit dem zdi-Netzwerk technik_mark des Vereins Technikförderung Südwestfalen und der Stadt Lüdenscheid zur Kinder-Uni ins Kulturhaus ein.

Nach dem Erfolg der ersten zwei Veranstaltungsreihen warten erneut drei spannende Vorlesungen auf die jungen Studenten, versprechen die Organisatoren.

Am Ablauf hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts geändert: Mädchen und Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren haben die Möglichkeit, sich für die drei kostenlosen Veranstaltungen anzumelden – und zwar ausschließlich online. Die Vorlesungen finden am Dienstag, 9. Mai, 16. Mai und 23. Mai, jeweils um 16 Uhr statt und dauern etwa 45 Minuten.

Während vier der Dozenten bereits „alte Hasen“ im referieren vor einer großen Kinderschar sind, wird es für Dr. Andreas Balster eine Premiere: Der Mitarbeiter des Lüdenscheider Kunststoff-Instituts ist durch seine Lehrtätigkeit im Fachbereich Maschinenbau eng mit der Fachhochschule verbunden und möchte nun auch dem Nachwuchs zeigen, wie wichtig der Werkstoff Kunststoff für das alltägliche Leben ist. Und so lautet das Thema seiner Vorlesung auch „Gutes Plastik, böses Plastik. Die zwei Seiten der Kunststoffe“ (23. Mai).

Der Auftakt am 9. Mai gehört jedoch Prof. Dr. Andreas de Vries und seinem Kollegen Prof. Dr. Stefan Böcker. Sie gehören zu den Kinder-Uni-Referenten der ersten Stunde, haben auch an den anderen Kinder-Uni-Standorten bereits so manche Vorlesung gehalten. Nach einem Jahr Pause sind sie nun wieder in Lüdenscheid und referieren zum Thema „Was haben Graphen im Navigationssystem zu suchen?“ . „Wir wollen erklären, wie ein Navi den kürzesten Weg zwischen zwei Orten berechnet. Und dabei sollen uns sowohl Ameisen und als auch die Kinder helfen“, möchte Prof. Dr. de Vries neugierig machen.

Anschaulich und praktisch soll es dann am 16. Mai zugehen, wenn sich Prof. Dr. Harald Mundinger und Prof. Gerald Lange mit dem Thema „Volles Rohr und heißer Draht: Ohne Leitungen geht zu Hause fast nichts“ beschäftigen. „Es gibt in einem Haus vieles, was man nicht sieht, zum Beispiel Leitungen und Rohre. Wir wollen zeigen, warum sie so dick oder dünn sind, wie sie sind, und wofür dies wichtig ist.“

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann sich ab sofort online anmelden – und zwar unter www.fh-swf.de/kinder-uni. Anmeldeschluss ist der 30. April. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes müssen Erwachsene übrigens draußen bleiben.