Preisverleihung des Junior-Sommerleseclubs

"Gregs Tagebuch" und "Bibi Blocksberg"

+ © Schwager Stolz nahmen die Grundschüler ihre Urkunden entgegen. © Schwager

Lüdenscheid - Erstaunliches hat die Preisverleihung für jene Grundschüler, die in den Sommerferien in der Stadtbücherei am Junior-Sommerleseclub teilgenommen haben, zutage gefördert. 109 Bücher hat Siegerin Nishany Bismajit, in den Ferien verschlungen.