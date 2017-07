140 Kinder und Jugendliche tanzen durch den großen Kulturhaus-Saal

Lüdenscheid - Flotte Musik, zackige Choreografien und nur ganz gelegentliches Gewusel auf der Bühne: Am Mittwochnachmittag zeigten die Kinder der OGS Pestalozzi, Parkstraße, Lösenbach, Hüinghausen und Holthausen, des TV Friesen, der Turboschnecken und Musiker der städtischen Musikschule die Produktion „Leas Geheimnis“ im Rahmen der Aktion „Ready for Stage“.

Ziel des Kulturprojektes, das vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, ist es, im Grundschulunterricht, in Arbeitsgemeinschaften, im Offenen Ganztag, in der Musikschule oder im Sportverein gemeinsam an einem vorgegebenen Kulturprojekt zu arbeiten.

Die Wahl fiel auf „Leas Geheimnis oder wie ein Mädchen zur Heldin wird.“ Alle Gruppen setzten in den vergangenen Monaten jeweils ein Kapitel des Buches künstlerisch um. Projektinitiatorin und insgesamt verantwortlich zeichnete Angelika Steinacker, Lehrerin und Tanzpädagogin.

Am Mittwochnachmittag im großen Kulturhaus-Saal wurden die einzelnen Teile dann zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Während sich die Kinder und Jugendlichen im ersten Teil mit ihren Helden tänzerisch auseinandersetzten, zeigten sie nach der Pause zwölf tänzerische Kapitel der Geschichte um Lea, die die Waldteufel rettet und zur Heldin wird.

Jede Menge flotter Töne, aber auch Klaviermusik und Klassiker aus Opern begleiteten die Kinder und Jugendlichen. Zu den Höhepunkten zählte zweifellos die Formation „Lea zwischen den Fronten“ zur Musik von Rag’n’Bone Mans „Human“.

Den Gästen im ausverkauften Kulturhaus-Saal wurde Durchhaltevermögen abverlangt, war doch die Aufführung mit knapp zweieinhalb Stunden zwar abwechslungsreich und energiegeladen, aber auch ordentlich lang.