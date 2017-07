13. Stöbertag in Brügge

Im Tresor der Sparkasse eingeschlossen. Die fröhlichen Gesichter zeigen, dass es natürlich nur fürs Bild so war.

Lüdenscheid - Viele Firmen und Einrichtungen ermöglichten am Dienstag den gesamten Tag Kindern der Grundschule Parkstraße Einblicke in die Arbeitswelt der Erwachsenen. Bereits zum 13. Mal hatten das Jugendamt der Stadt Lüdenscheid, der Kinder- und Jugendtreff Brügge und die Grundschule Stadtpark das Projekt Stöbertag auf die Beine gestellt.

49 Mädchen und Jungen machten sich nach dem Treffen in der Turnhalle und der Aufteilung auf die Stöber-Stellen auf den Weg zu den verschiedenen Stationen und staunten nicht schlecht darüber, was sich hinter den Türen von Geschäften, Betrieben und Praxen so alles verbirgt.

Wer hat schon einmal die Gelegenheit, in den hoch gesicherten Tresor der Sparkasse zu blicken? Wer kann schon einmal live miterleben, wie es in der Tierarztpraxis von Delia Regus-Selve zugeht und welche Behandlungen dort erforderlich sind? Oder wer weiß schon genau, wie Dauerwellen gewickelt und braune Haare rot gefärbt werden?

Im Friseursalon Schwabbauer konnten die Kinder sogar selbst Hand anlegen – natürlich an einem Puppenkopf. Neben den drei genannten Stöber-Stellen machten auch noch der DRK-Seniorentreff, die katholische Gemeinde St. Paulus, das Hotel-Restaurant Passmann, Solmade Photography, Lidl, die Deutsche Bahn, die Music-Store Musikschule, die Feuerwehr Brügge, Autoservice Frank, Küche&Co und die Museen der Stadt mit.