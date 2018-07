190 Kinder beim Ferienspaß der Awo

„Auf in die Ferien, fertig, los!“ lautete das Motto zum Auftakt des Awo-Ferienspaßes: Allein am Standort Christine-Schnur-Weg kümmern sich in den nächsten zwei Wochen 15 Betreuer um 50 Kinder.

Lüdenscheid - Freunde treffen, im Freien toben, basteln und Spaß haben: 190 Mädchen und Jungen starteten am Montag mit dem beliebten Ferienspaß der Awo. Unter dem Motto „Auf in die Ferien, fertig, los!“ dürfen sie sich an drei Standorten auf zwei abwechslungsreiche Wochen freuen.

Denn ob in der Familienbildungsstätte am Christine-Schnur-Weg, in der Hauptschule Stadtpark oder der Theodor-Heuss-Realschule – das Awo-Team hat sich mit seinen freiwilligen Betreuern, viele davon selbst ehemalige Ferienspaß-Teilnehmer, ein vielfältiges Programm ausgedacht, um die Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren den Tag über zu bespaßen.

Beim Auftakt stand natürlich zunächst das Kennenlernen im Mittelpunkt. In Vorstellungsrunden, beim gemeinsamen Basteln von Buttons und Platzsets sowie der Einteilung der Vormittagsgruppen konnten sich Kinder und Betreuer ein erstes Mal „beschnuppern“.

Nach dem Frühstück hatten die jungen Teilnehmer dann die Qual der Wahl, als sie sich für die verschiedenen Gruppen entscheiden mussten – und zwar ganz nach ihren Vorlieben. Da wurde an der einen Stelle an den Plänen für ein selbst gebautes Häuschen gearbeitet, während sich eine andere Gruppe beim Brenn- und Fußball austobte.

+ Kreativ ging es bereits am Montag in dieser Gruppe am Standort Stadtpark zu: Die Mädchen und Jungen planen bis zur nächsten Woche den Bau eines kleinen Häuschens. © Kerstin Zacharias Auch in den kommenden Tagen dürfen sich die Mädchen und Jungen auf kleine Höhepunkte freuen. So wird beispielsweise die Feuerwehr den Kindern am Stadtpark einen Besuch abstatten, geht es für die Kinder vom Christine-Schnur-Weg zum Wochenmarkt, dürfen sich die Teilnehmer am Wefelshohl auf eine Wasserschlacht freuen.

Gemeinsam geht es zudem am Donnerstag auf große Tour zum Ketteler Hof. Bevor am Freitag, 27. Juli, der Ferienspaß mit dem schon traditionellen Umzug aller Kinder durch die Stadt mit Finale auf dem Rathausplatz endet, feiern die Standorte einen Tag zuvor jeweils ein großes Abschlussfest. Dazu sind ab 14.30 Uhr alle Eltern, Geschwister, Großeltern & Co. eingeladen – nicht zuletzt, um sich die Ergebnisse zweier ereignisreicher Wochen anzusehen.