Kinder bauen Zigarette aus Lego und zünden sie an - Feuerwehr-Einsatz im Kinderzimmer

Lüdenscheid - Wenn ihnen das mal keine Lehre ist... Kinder in Lüdenscheid haben sich aus Legosteinen und Klopapier eine Zigarette gebastelt. Es endete mit einem nächtlichen Feuerwehr-Einsatz im Kinderzimmer.

Unerklärlicher Brandgeruch in einer Wohnung an der Corneliusstraße in Lüdenscheid sorgte in der Nacht zum Samstag dafür, dass die Bewohner gegen 0.15 Uhr die Feuerwehr alarmierten.

Als Kräfte der Hauptwache die Wohnung mit einer Wärmebildkamera untersuchten, entdeckten sie die Quelle für den Geruch versteckt unter einem Schrank: Zwei kokelnde Legosteine der Kinder.

Die Steine waren mit Toilettenpapier umwickelt so gestaltet, dass sie wie eine Zigarette aussahen, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Die Legosteine wurden entsorgt und die Wohnung gelüftet. Damit war der Einsatz beendet.

Hätten die Eltern nicht so besonnen reagiert, hätte das Kinderspiel aber auch böse enden können, meint die Feuerwehr Lüdenscheid.