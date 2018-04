Kinder basteln lustige Eiertiere

Ferienangebote in der Stadtbücherei

+ © Görlitzer Lustige Eier-Tiere bastelten die Kinder, teilweise unterstützt von den Eltern am Mittwoch in der Bücherei – der Aktionsraum war ausgebucht. © Görlitzer

Lüdenscheid - Die Ferienangebote in der Stadtbücherei kommen gut an: Am Mittwoch konnten gar nicht alle Kinder reingelassen werden, die gerne die Geschichte von Ingeborg Groll gehört und mit ihr gebastelt hätten. Nach der Geschichte von „Klara Gluck“ konnten die Kinder aus einem großen Fundus an Bastelmaterialien wählen, um ihre lustigen Eiertiere herzustellen. Dabei hatten auch manche Eltern ihren Spaß.