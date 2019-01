Kind drohte abzustürzen: Gefährliche Falle für Kleinkinder in der BGL-Sporthalle 

Ja das ist so, das war schon bei meiner dortigen Einschulung so.

Das war 1976.

Bisher ist meiner Kenntnis nach nichts passiert und ich überlege gerade, mit welchem Sicherheitsbedürfnis wir mittlerweile durch die Welt gehen.

Lehrer und Eltern haben einfach aufgepasst, dass da keiner rumturnt oder rumrutscht.

Als nächstes sind sicher die vielen steilen Betonstufen dran, da kann man runterfallen und an den Kanten hart aufschlagen.

Ausserdem, wenn die Kinder von oben nach unten über die Bänke springen, kann man mit den Füssen an den Sitzflächen hängen bleiben. Also wegen der Unfallverhütungsvorschriften eindeutig eine Katastrophe...